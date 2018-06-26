深夜一「騎」看世足 WeMo Scooter 首推夜貓優惠

2018年06月26日 12:44 工商 姚舜

共享機車 WeMo Scooter 首推夜貓優惠，6月28日至7月8日深夜 11 點至隔日早上 6 點前20分鐘不收費。（圖／ WeMo Scooter ）

世界盃足球賽正熱，瞄準深夜通勤商機，主打隨租隨還24小時不打烊的共享機車WeMo Scooter ，首度推出「夜貓優惠」，6月28日至7月8日為期10天，深夜11點至隔日早上 6 點，租借WeMo Scooter全面前20分鐘不收費，且租借不限次數。WeMo Scooter 更加碼7月15日世足總決賽當天晚上6點至隔日早上 6點，長達12小時前20分鐘免費，要讓台北夜貓族不為深夜交通煩惱，足球迷也可一「騎」為心目中支持的球隊加油喝采。

共享機車WeMo Scooter 24小時不打烊，擁有隨租隨還的租借優勢，停在露天合法公共停車格即可租還。全時段透過手機 APP 即可智慧搜尋附近可租車輛，完成包含訂車、租車、開車廂與還車所有租車流程，隨車配備兩頂安全帽，雙載也沒問題，深夜臨時要用車超便利，深受夜貓族青睞。

WeMo Scooter透過大數據分析觀察，以往服務夜晚租借高峰落在晚間7-8點，但近日高峰期卻往後延長，深夜11點至凌晨3點租借數量較以往成長近1倍，推測主要原因為許多人熬夜聚會看球賽，深夜交通需求量因而變大。

看好都會區「夜貓族」成長趨勢，WeMo Scoote 鎖定有深夜交通需求者，提供更優惠的租車服務，首度嘗試推出「夜貓專案」活動，自6月28日起至7月8日止，凡於深夜11點至隔日早上6點騎乘WeMo Scooter ，全面前20分鐘不收費，且不限租借次數，深夜福利優惠全面開跑！WeMo Scooter 服務滿足深夜交通需求，是夜貓族最佳的通勤新選擇。

WeMo Scooter標榜服務除滿足深夜通勤外，使用服務契機更包含「聚會小酌前單向騎乘」，聚餐約會前可騎乘 WeMo Scooter 赴約，不但輕鬆直達目的，停在附近露天公共合法機車停車格即可歸還，更沒有聚會小酌後需要牽車的煩惱，可搭乘其他交通工具回家，與好友小酌看球賽超便利。

WeMo Scooter為迎戰世足總決賽，更加碼7月15日世足冠軍賽當天晚上6點至隔日早上6點，12小時騎乘WeMo Scooter全面前20分鐘不收費，邀大家一起熱血參與國際盛事，全城一「騎」瘋球賽。

(工商 )