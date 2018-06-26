一卡借遍北北基 超商還書可抽購物金

2018年06月26日 12:08 中時 張穎齊

基隆市繼與新北市展開閱讀資源共享服務後，即日起正式與台北市合作一證通用服務，1張借書證即可借遍「北北基」。此外還與全家便利商店合作，即日起至9月30日，將北北基任一市的圖書借還在全家超商，便可獲得抽到50元購物金的抽獎機會。

為歡慶北北基一證通用服務開通，北北基特別與全家便利商店合作，推出「好書大家讀–北北基閱讀有禮」活動，即日起至9月30日以全家超商借還北北基任一市圖書者，將獲得抽獎機會，利用超商借還書便可能獲得50元購物金，讓閱讀還能抽好獎。

基隆市文化局統計，截至107年5月底止，申請新北、基隆一證通用服務已累積3萬7031張辦證量與7630冊的通還量，此次透過與台北市合作，將使北北基生活圈更緊密，便利跨行政區生活的市民利用閱讀資源。

另外，基隆市與新北市於去年10月共同推出超商還書服務，只要透過全家的FamiPort及萊爾富的Life-ET便能透過便利商店還書，此次為慶祝北北基一證通用服務開通，全家特別推出借還書抽購物金活動，提供600組50元購物金的獎項，伴隨著即將到來的暑假，民眾可利用住家附近的超商輕鬆歸還圖書，節省扛書的力氣還可抽好禮。

基隆市文化局表示，考量北北基共同生活圈已然形成，基隆市於去年與新北市合作推出一證通用與聯合通還服務，讓閱讀服務能跨越行政區域的範疇，並透過結合超商共還服務，讓服務據點遍布全國，深受民眾肯定。

文化局說明，未來只要持有任一市的借閱證，便可辦理通用其他2市圖書館的借閱證，省去分別辦理的繁瑣程序，無形中也擴充了3市市民所能取得的閱讀資源。

(中時 )