提升華語市場競爭力 海大華語師資培訓班開課

國立台灣海洋大學華語中心「第2屆華語師資培訓班」將於27日正式開課，不僅培養優秀的華語文師資，也提升我國對外華語文市場的競爭力。（張穎齊攝）

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為因應全球化教育發展趨勢及華語市場的需求，國立台灣海洋大學華語中心「第2屆華語師資培訓班」將於27日正式開課，提供優質的華語文的學習環境，並針對外籍學生及社會人士開設各種華語學習課程，培育華語師資，向國際推廣華語文，同時藉此促進國際交流，提升我國對外華語文市場的競爭力。

海大表示，華語中心「第2屆華語師資培訓班」將於27日正式開課，28日起連續3天的密集課程，為參加2018年教育部對外華語教學能力認證考試做最後的考前衝刺。

海大華語中心主任黃雅英表示，為推廣華語，過去華語中心陸續辦理越南、印尼華語師資班及基北區國內華語師資班，獲得熱烈回響，今年3月30日及6月16日更舉辦外籍高中生來台華語體驗活動，有來自世界各國的高中生參加，透過華語課程中融入海洋保育意識，呼籲大家一起守護海洋生態。

黃雅英說，為了培育在地華語師資，同時配合7月份對外華語教學能力認證考試，特別於6月底再度辦理「華語師資培訓班」，本課程含「對外華語教學能力認證課程36小時」以及入班觀摩試教實務課程12小時，只要完成課程並通過結業考試即可取得48小時的中英結業證書。

另外，累計100至120小時的師資培訓時數，還有機會參加教育部華語教師外派的遴選，此課程鼓勵學員報考教育部對外華語教學能力認證考試，取得邁入華語教學的有利條件。

海大說明，開訓典禮將在27日晚間7時於海事大樓華語教室舉行，由第1屆師資班聖露西亞外籍學員喬如詩分享參加華語師資培訓經驗，喬如詩有望成為聖露西亞第1位具海洋專業背景以及華語師資培訓經驗的準華語教師，目前亦持續在海大進修，努力考取華語文能力測驗（TOCFL）高級證書。

(中時 )

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