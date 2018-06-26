年改會：蔡總統2011年已棄18％優存

總統府國家年金改革委員會昨在網站再度澄清，總統蔡英文已於2011年宣布放棄領取18%優惠存款利息。(中時資料照)

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民進黨早已說明，蔡英文總統2011年1月18日與台灣銀行解約，放棄18%優惠存款，但近日網路又流傳蔡總統18%相關傳聞，總統府國家年金改革委員會昨在網站再度澄清，蔡總統已於2011年宣布放棄領取18%優惠存款利息。

對於18%為什麼還需要改革，年改會表示，軍公教人員退撫制度分別在1995至1997年間由舊制（恩給制）轉新制（共同提撥制），並且之後的年資停止適用優存制度，但現職人員只要曾有舊制年資，退休時舊制年資所計算之一次退休金或公保養老給付（或軍保退伍給付）仍可適用18%優存利息。

年改會表示，所以從1995至1997年以來，優存戶及政府利息補貼仍在增加，優存戶從2003年36萬戶，至2016年增加至46萬戶，政府及台銀每年利息補貼金額，從2007年772億元，2016年增加至827億元。

年改會說 過去軍公教優存利率是隨定存利率浮動（1年定存利率+50%），近年定存利率持續下降，但優惠存款利率卻從1983年以來就定在18%，已明顯不合理。

針對政務人員退職制度，年改會表示，自2004年1月1日政務人員退職撫卹條例施行後，2004年以後擔任政務人員者，只能領取一次離職儲金，且政務人員一直以來都只有1996年4月30日以前的年資可辦理18%優惠存款，並沒有2004年以後擴大其18%之情事。

年改會也說，2003年以前政務人員依法所領退職金及18%優惠存款，過去都與軍公教人員同步進行改革調降。這次也自7月1日起調降，且調降幅度大於軍公教人員。

(中時 )

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