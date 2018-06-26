政府反毒系列活動 周六在桃園市府園區舉行

2018年06月26日 12:26 中時 林志成

教育部結合桃園市政府，6月30日(星期六)在桃園市府園區及周邊，舉辦全國反毒成果系列活動，內容包括反毒博覽會、反毒績優教育表揚、3D反毒電影欣賞及智慧識毒特展等，期盼凝聚社會拒毒共識。

活動當天邀請行政院、教育部、桃園市府、反毒大使跆拳道國手莊佳佳、以及龜山國小、新明國中及平鎮高中的棒球隊，共同啟動打擊反毒儀式，以強棒出擊反毒棒球，讓毒品遠離我們。

隨後進行反毒博覽會─「反毒闖關趣‧等你來體驗!」活動，中央部會、桃園市府、大專院校及民間團體等共同設置創意反毒闖關攤位45個，並結合桃園觀光景點的反毒護照，凡集滿紀念戳章，即可兌換紀念品，並可免費參與反毒意象的遊樂設施，還有機會參加摸彩，獲得電動機車等獎品。

社團法人中華趕路的雁全人關懷協會，也共襄盛舉，提供以色列3D「行動電影車」及互動科技設備，播放專題3D影片，透過高科技動態影片互動，說明毒品、酒精及藥物，對自身及他人的影響。期盼以高科技模式，為全國的反毒教育點燈起步，將反毒火苗幻化成生命之光，共同迎向無毒的未來。

教育部今年「我的未來我作主─反毒微電影競賽」，及去年反毒績優頒獎典禮，也同步於當天下午同步在桃園市府地下2樓大禮堂進行。反毒微電影頒獎將於典禮現場宣布金銀銅獎項得主，並以金馬獎頒獎方式進行，入圍的12部作品中有國中、高中職及大專校院學生團隊。

更多微電影資訊可上「我的未來我作主」官方網站，及臉書粉絲專頁「我的未來我作主-反毒微電影競賽」，或洽詢承辦單位國立雲林科技大學李小姐(05)5342601分機3112。

(中時 )