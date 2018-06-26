40年古早味冰果室 「郭冰」台中人消暑好「冰」友

台中市有40多年歷史的老冰店「郭冰」，是很多人從小吃到大的挫冰。（盧金足攝）

友善列印
中時
「郭冰」隱身台中SOGO廣三百貨商圈的老冰店，吸引很多「冰」友來打卡拍照。（盧金足攝）
老字號的冰店「郭冰」，10多種手工配料，保留冰果室的古早味。（盧金足攝）

盧隱藏在台中市西區巷弄，有40多年歷史的老冰店「郭冰」，很多台中人從小吃到大的剉冰，滿滿的紅豆、鳳梨、地瓜、芋頭、粉粿，各種手工好料舖好舖滿雪白的剉冰，加上道地的糖水，吃一盤挫冰暑氣全消，也是吃一種懷念的味道。

創新花樣的冰品在動輒30多度高溫夏天，吸引消費者目光，但「郭冰」除了現在很夯的芒果牛奶冰季節限定、限量供應，還有人氣水果冰大受歡迎，剉冰系列的冰鎮湯圓、3種冰、5種冰熱銷近半世紀，透明櫥窗內擺滿西米露、脆圓、粉圓、小薏仁、綠豆、大豆等10多種配料，配料自由選，每一種都想吃，有人點了5、6種還不過癮。

老字號「郭冰」賣的剉冰口味組合多，還有加上紅豆、草莓、花生、巧克力及紅豆布丁牛奶冰，材料新鮮現煮，最特別的是傳統糖水的香氣，吃完就是單純滿足感。

很多客人每幾天就來「郭冰」報到，連忙於問政的立委、議員及里長也是常客，老冰店點子新，母親節推出豪華版的「紅豆牛奶花生湯圓布丁剉冰」，足夠兩個人一起吃，在外地工作的台中人，回台中就先衝來吃一碗剉冰，這家招牌只寫著「郭」字，隱身台中SOGO廣三百貨商圈的老冰店，靠著口耳相傳成為很多「冰」友來打卡拍照的排隊名店。

店名：郭冰

地址：台中市西區中美街408號

電話: （04）23217113

營業時間：上午11點-晚上10點半

公休：「郭冰」臉書粉絲專頁公告

售價：剉冰系列：3種冰45元、多加一種料加5元、加煉乳或湯圓加10元、加布丁加15元；草莓牛奶冰55元、紅豆牛奶冰55元。

(中時 )

政府反毒系列活動 周六在桃園市… 「新」、「連」心 一起守護孩子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。