防災再突破! 新北與優衣庫、南亞等四企業攜手防災

2018年06月26日 12:28 中時 王揚傑

新北市政府消防局局長黃德清與社會局主任秘書吳淑芳今（26）日分別代表消防局及社會局，與4間大型企業率先簽署防災合作備忘錄，代表企業出席簽署活動的有三新奧特萊斯（林口三井OUTLET）總經理 涌井耕人、南亞塑膠處長李志賢、新竹物流副營運長吳惠信、台灣優衣庫（Uniqlo）公關經理潘御琳；希望透過企業防災專案的推動，實質提升企業防災力，並使企業、社區與政府三方合作深耕防災，讓新北市災害防救網更加完善。

消防局長黃德清指出，企業防災合作重點包括企業自主防災輔導、協助政府防災社區推動、防災士培訓、災害及重大突發災難事件物資捐贈及物資運補，及整合災前、災時（後）企業相關資源。為推動企業防災工作，年初即召開推動說明會及拜訪多間企業商談後續合作事宜，並針對三新奧特萊斯及南亞塑膠樹林廠進行實地輔導，以協助企業提升自主防災能力，同時也鼓勵企業參與鄰近社區防災活動，藉由平時與社區的交流互動，使企業與社區建立防災合作的共識與默契。

災物資調度與整合方面，社會局主任秘書吳淑芳表示，新北市因幅員廣闊，地理環境多樣及人口眾多等特性，對於災害及重大突發災難事件，需要更靈活、多面向的應變，希望藉由備忘錄簽署，借重企業專業，期能透過新竹物流的協助，提升災時物資募集調度管理及運補服務；透過台灣優衣褲公司的協助提供本市受災民眾更充足的衣物補給。

本次合作不僅多元化新北市災時物資的整合及調度，更提昇新北市承災韌性。本次「企業防災」合作模式，增加企業公益形象，另透過媒體宣導期望達拋磚引玉之效，讓更多的企業一起參與防災工作。

另外，為擴大企業防災推動，新北市政府也鼓勵各區公所積極與企業進行防災合作交流，目前已有裕隆集團（新店區）、南亞塑膠林口廠（泰山區）、白金花園酒店（新店區）、藍天電腦（三重區）、宏正自動科技（汐止區）、中國砂輪（鶯歌區）、燿華電子（土城區）等7間企業與區公所簽署防災合作備忘錄，提供基層區公所更豐沛之防災能量，未來新北市政府將持續接洽各企業，尋求防災合作之機會，整合企業共同提供新北市民眾一個安全、安居、安心的三安家園。

(中時 )