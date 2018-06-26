國軍陸海空聯合作戰操演震撼 軍事迷搶拍

2018年06月26日 12:30 中時 陳淑娥

眼鏡蛇攻擊直升機發射熱焰彈協助撤離。（陳淑娥攝）

陸軍第十軍團26日聯合海空在清水區番仔寮舉行「重砲射擊訓練」，眼鏡蛇攻擊直升機首次發射地獄火飛彈十分吸睛，155榴彈牽引砲108枚砲彈則百發百中，更出動2架民用無人機進行偵蒐，現場震天價響十分壯觀，也吸引許多軍事爭相圍觀。

擔任操演指揮官的陸軍58砲指部少將尹昌榮表示，該任務屬年度例行性操演，主要驗證作戰區各類型重型火砲性能，磨練官兵實彈射擊經驗，配合「射擊、測地、觀測、通信及砲操」等操作，再搭配陸航、空軍、海軍部隊協同操演，提升官兵本職學能和專業能力。

首先是2架空軍IDF劃過天際，對火力支援艦進行攻擊，隨後2艘海軍飛彈快艇則對船塢登陸母艦攻擊，接著4架眼鏡蛇攻擊直升機首度發射實彈，鎖定戰車登陸艦陸續發射8枚，隨後在熱焰彈的掩飾下順利撤離戰區。

155榴彈牽引砲為每年的重頭戲，過程搭配IDF及眼鏡蛇攻擊直升機及海軍飛彈快艇，於作戰任務中進行火力支援，操演官兵依射擊指揮所口令操作，輪番發射共108枚砲彈均成功擊中目標，現場震天價響十分壯觀，吸引許多軍事迷搶拍，更激發官兵的士氣。

砲三營砲一連中士王婷姍，為連上唯一的女性發射手，去年在虎鋒操演是擔任觀測士，她說，有不同軍旅體驗，是人生重要的回憶，此次全體弟兄卯足全力做各項準備，讓操演能圓滿順利。

(中時 )