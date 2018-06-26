高雄氣爆市府免賠？ 綠委：災民已獲全部賠償

立委周春米（左起）、許智傑、劉世芳、氣爆自救會會長陳榮冠等人26日舉行「保障災民權益，代位求償不容抹黑」記者會，抨擊國民黨不斷利用代位求償抹黑陳菊，而最需要負責的其實是26年前擔任市長的吳敦義。（姚志平攝）

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高雄地院日前針對2014年高雄氣爆案宣判，一審判決高雄市政府須擔負40%責任，國民黨立委批評市府因已逾賠償請求權2年時效，竟可免除賠償負擔。民進黨立委劉世芳、許智傑、周春米及氣爆自救會會長陳冠榮今舉行記者會反駁，強調高市府透過代位求償，所有災民已經拿到全部的損害賠償，呼籲國民黨不要因為選舉將屆就惡意栽贓抹黑，不是大眾所樂見。

陳冠榮表示，透過三方協議和解，在法院判決出來前，32名罹難者家屬就全數完成和解，65位重傷者也有63位完成和解，3千多位災民也透過代位求償拿到全部賠償。而且高市府撥付救助金6億3481萬，法院判決市府須賠3.6億，中間有2.4億差額，不了解政治人物批評市府完全不用賠付的根據從何而來。

周春米則說，高市府當時先跟受災戶取得將來要主張的損害賠償，先由高市府承擔責任，受讓債權，也先賠償全部的損害賠償給付，才取得債權讓與提起訴訟，事實上所有受災戶可以主張請求的損害賠償，在2、3年前就已經全部給付完畢，所以沒有時效經過2年消滅的問題，受災戶主張全部的損害賠償，當時就已經全額給付，這是不容抹滅的事實。

許智傑指出，法院判決文主要有兩點，氣爆發生原因一個是箱涵埋設施工，這部分是高市府責任，另一個則是榮化、華運當時有點判斷錯誤，所以「廠商責任在當下，市府責任在當年」，市府的責任是26年前設置箱涵包住丙烯管，而當時的市長不是陳菊，而是國民黨主席吳敦義。

劉世芳也強調，善款委員會要撥付每個款項，不是市府擔負全責，有很多高雄市在地的公益團體及受災戶都一起做決定，網路謠言用簡單三兩句話就想抹黑高雄市政府，非常不可取。她說，高雄氣爆本就不是大家樂意看到，既然已經發生，應該站在療傷止痛、哀矜莫喜的角度全力處理，不是選舉到了就惡意栽贓抹黑，這樣的選舉操作不是市民大眾樂意看到的。

(中時 )

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