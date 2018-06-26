水域整理完成 宜蘭邀民眾到武荖坑風景區戲水消暑

2018年06月26日 12:45 中時 胡健森

宜蘭縣武荖坑風景區清澈冰涼的水質，是戲水的絕佳去處，也是許多有一定年紀的宜蘭人孩童時期的美好回憶，但1996年武荖坑園區正式啟用後，因考量安全問題，園區水域部分除了專案活動舉辦期間，其他時間都謝絕民眾下水嬉戲，今年經縣府整理之後，園區內的水域將全面開放，讓民眾能安全地下水玩個盡興。

武荖坑風景區有新城溪貫穿而過，水質冰涼潔淨，因此在園區規畫成立前是許多宜蘭人在盛夏消暑戲水的首選，但園區正式啟用後，管理單位基於安全考量，除了縣府舉辦的「童玩節、蘭雨節、抗夏大作戰」等專案活動期間，一律禁止民眾下水，讓許多遊客望水興嘆，深感大好的天然戲水資源沒能獲得充分利用。

代理縣長陳金德日前數度現場勘查後，指示相關單位立即著手整理園區的水域，如今相關工作已經完成，將從7月1日起全面開放武荖坑風景區的水域，提供遊客安全且暢快舒適的戲水環境。

另外，為了鼓勵外縣市遊客也能體驗宜蘭豐富的天然資源，並且帶動宜蘭縣的觀光產業，從7月1日起暑假期間，只要持童玩節門票、宜蘭飯店或合法民宿的入住證明、或觀光工廠的票根等，也都可享有武荖坑風景區免費入園的優惠（原價全票80元、學生票40元）。

1994年全國大專露營活動在武荖坑營地舉行，當時省教育廳長陳英豪更以「全亞洲最好的露營地」形容，為了讓縣內學童能對家鄉環境更了解，並留下美好的童年回憶，陳金德也指示縣府教育處從新學年開始，鼓勵宜蘭縣的國中、小學，在畢業之前至少到武荖坑風景區露營一次，但這是鼓勵性質，如果家長有疑慮或其他考量，縣府也不會勉強孩子參加。

(中時 )