書寫故鄉濃郁情懷 花蓮在地文學家吳鳴辦圖像展

花蓮縣知名作家吳鳴暢談創作心路歷程。（范振和攝）

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范振和
作家吳鳴（中）由雕刻家廖清雲（右）、文化局長陳淑美（左）等人陪同出席圖像展。（范振和攝）

「吳鳴─來自縱谷的書寫者」圖像展，，25日起8月31日止，在花蓮縣文化局與13鄉鎮市圖書館同步展開，美喻為生活家的吳鳴25日上午從歷史的、文學的談到美食人生，幽默風趣，帶來滿場歡笑。

59歲的吳鳴本名彭明輝，現任政治大學歷史學系教授，文學創作以散文為主，內容主要以成長歷程的農村經驗，及歷史情境的思維為主題，記錄了1960-1980年代的花蓮農村生活，他謙稱自己只是一個文字工作者，而非作家，但透過他的銳筆，文化局長陳淑美強調，花蓮子弟對故鄉濃郁的情懷，躍然紙上，引人共鳴。

曾獲時報文學獎散文首獎的吳鳴聲稱，他的家族史宛如一部台灣近代史，有入贅的、有被收養的，家族因而產生了五個姓氏。他也提及為了製作宮保雞丁，可以一口氣買15隻雞腿，每天練習製作工法，難怪他的學妹何麗夢笑著建議他退休後，可回故鄉開餐廳。

25日開幕茶會中，文學家葉日松、雕刻家廖清雲、作家黃文輝、邱上林等多人紛紛分享吳鳴的文學作品外，也對他在歷史、音樂、書法、運動、美食全方位的橫溢才華，讚譽有加。此次展出吳鳴作品《歷史花蓮》、《長堤向晚》、《湖邊的沈思》等多本著作，吸睛之至。

(中時 )

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