宗教財團法人納管 林岱樺批超越憲法、超越人類

2018年06月26日 12:50 中時 周毓翔

立法院今天進行《財團法人法》的朝野協商，宗教團體是否納入管理是辯論的重點。民進黨立委林岱樺認為，佛、道數千年歷史建立比丘跟比丘尼數百條戒律，受到戒律這麼多，卻要用世俗法律去規範，「這已經是超越憲法之上，已經在人類『何者為人』、『人從哪裡來』這樣的道德面，難理解台灣為何要用這法律規範佛教？」

主張將宗教財團法人納管接受監督、財務透明化的民進黨立委段宜康表示，宗教團體法數年來在立法院進進出出，宗教團體主張要有宗教團體法才能接受財團法人法及社會團體法監督，但要審宗教團體法時又反對宗教團體法，導致形成互相牽制，「沒辦法接受這種緩兵之計的反對修法理由。」

民進黨團總召柯建銘表示，在臨時會處理《財團法人法》是因為要因應亞太防制洗錢組織（APG）的第三輪相互評鑑，台灣被點名《國際司法互助法》、《財團法人法》及《公司法》必須要修法，他建議先排除宗教團體適用《財團法人法》否則審不下去，至於《宗教團體法》要不要列日出條款都可以談。

林岱樺表示，既然是為了防制洗錢就應該從金融的方式處理，跟宗教什麼關係，他不敢說百分之百沒有宗教團體洗錢，但大部分的宗教團體都不會有這種行為，且在現有機制上，有財務異常台灣的法規就會啟動機制，不懂為何要納入《財團法人法》管理。

林岱樺強調，「這社會最穩定的力量，我想就是宗教吧」，如果讓最穩定的力量都騷動，社會怎麼會安定呢？「寧擾千江水，勿擾道人心」，這已經超越選票了，宗教是讓人心穩定的力量，政府要給人民安定，還有一股默默的底層力量，就是宗教。

(中時 )