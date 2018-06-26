玉皇宮拜拜求順利 分兩地點製安毒仍被逮

2018年06月26日 12:40 中時 劉宥廷

調查局南機站結合雲嘉南、高屏地區調查處站及高雄、屏東警方，在屏東地區破獲2處製毒工廠，37歲王姓主嫌將安毒製程分成2處進行，以避免刺鼻味啟人疑竇，仍逃不過專案組追查；全案共逮捕6嫌，總計起獲安毒成品約5.7公斤、液態安毒半成品約158公斤、麻黃素106公斤、一粒眠432公克，依毒品罪擴大偵辦。

南機站指出，因製造安非他命第一階段「氯化」過程會冒煙並散發濃濃化學味，相當刺鼻，王男選定屏東科技大學後山靠近牛角灣溪河道旁果園，進行安毒大料製程，然後再將氯假麻黃素移往屏東市1處出租透天厝進行氫化及結晶製程。

王男等人相中端午連續假期，學子返家過節，人煙稀少時連日趕工，又因擔心製毒被逮，甚至抽空到屏東玉皇宮拜拜，祈求平安順利，殊不知，專案組早掌握其犯行、日夜監控，23日見時機成熟，報請檢察官收網拘捕，先查獲第1處製毒工廠，屋內瀰漫刺鼻氣味，查緝人員戴上防毒面具，起出安毒成品約5.2公斤、液態安毒半成品約158公斤、麻黃素約106公斤。

另專案組蒐證發現王男會駕小貨車往返載運製毒器具及化學配料，當天循線在屏市區透天厝又查獲另1處製毒工廠，起出安毒0.5公斤及大批製毒器具、化學配料等物品，逮捕37歲潘姓屋主；專案組以衝撞鐵捲門成功破門，當時製毒成員才剛上工，聽到樓下傳來轟然巨響，立刻朝樓頂四處逃竄。

但只有33歲郭男因體型過重，來不及逃跑，其餘4名同夥一哄而散，37歲李男情急下，竟從5樓樓頂跳至隔壁棟4樓花園，腳跟因此骨折，緊急送醫；22歲杜男則連續翻躍兩戶陽台，被逮時防毒面具都還掛在脖子上，來不及拿下，成了製毒的鐵證。

南機站表示，據衛福部資料，1公克甲基安非他命可供40人次吸食，這些半成品若製成安毒估計約可供652萬人次吸食；所幸一連攻破這2處製毒工廠，及時遏阻免於毒品流入市面毒害國人！

(中時 )