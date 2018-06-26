中華郵政首度與帛琉郵政合作 海洋主題發行郵票

2018年06月26日 12:39 中時 王思慧

中華郵政總經理陳憲着（左）、帛琉郵政總長Timothy R. Sinsak（左二）等人，為海洋生物郵票拍照留念。（王思慧攝）

中華郵政公司為推廣海洋生物保育，與帛琉共和國郵政合作，以鯊魚及綠蠵龜為題材，相同圖案各自發行郵票小全張。中華郵政總經理陳憲着表示，這是首次台灣跟國外郵政，以同樣主題合作發行郵票，希望能喚起保育意識。

中華郵政於今天上午10時在郵政博物館10樓禮堂舉辦「海洋生物郵票小全張－鯊魚、綠蠵龜發行典禮」，邀請與外交部及帛琉共和國大使館，促進雙方邦交情誼與郵政交流，現場並展示帛琉共和國相關郵票及文物，增進國人對帛琉共和國的認識。

陳憲着表示，發行郵票最大意義是台灣跟帛琉都是島國，也都有海洋豐富資源，為了提倡關心海洋保育、珍惜海洋生物，因此以共同主題圖案發行郵票，海洋無國界。這次使用代表台灣的綠蠵龜、帛琉的汙翅真鯊，做為郵票的圖案，也代表兩個島國之間重視海洋，更是首次以共同主題圖案發行郵票。

今天帛琉共和國歐克麗大使及帛琉郵政總長Timothy R. Sinsak也到典禮現場，Timothy R. Sinsak表示，帛琉致力於保育海洋，也成功爭取「我們的海洋」國際會議2020年主辦權，相信首次跟台灣發行海洋生物郵票，能為保育獻上一份心力。

郵政博物館在今天上午9時至下午2時於1樓設置臨時郵局，銷售中華郵政及帛琉郵政各自發行海洋生物郵票小全張、精美郵票框及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。

另為慶祝郵票發行，「中華郵政 郵你真好」臉書粉絲團即日起至7月10日止特舉辦抽獎活動，凡購買「海洋生物郵票小全張－鯊魚、綠蠵龜」金額達新台幣41元以上者，將該郵票及購票證明拍照上傳，且完成活動指定條件，就有機會抽中「臺北－帛琉」經濟艙來回機票、精美郵票紀念框、發行典禮紀念酒及本公司發行之海洋生物郵票小全張等共117個獎項，歡迎踴躍參加，詳情請洽中華郵政全球資訊網查詢。

(中時 )