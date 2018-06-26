國防部寄發退俸重新計算通知函 首日接300通諮詢電話

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中時
楊佳穎

立法院三讀通過軍人年金改革相關法案後，國防部昨日起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」共20萬餘筆，並在26日例行記者會中指出，寄發順序將分三批，首先針對外離島及影響較大者優先，約有5萬多封，緊接著兩批各7萬餘封也將陸續寄出；且昨日公佈相關諮詢管道後，一天就接到300通詢問電話。

軍人年改三讀後，國防部26日召開首場例行記者會，軍政副部長沈一鳴上將親自出席。沈一鳴指出，本條例通過後，可達到照顧中低階及年資短人員、提振軍隊士氣，並有利推動募兵制，鼓勵現役長留久用，達到軍人退撫基金永續經營的政策目標。

他進一步說，國防部已自昨日起開始寄發已退軍職人員的退除給與重新計算通知函，並發布新聞稿向大眾說明，而已退役的袍澤若對通知函有疑義，可透過訴願書向行政院及國防部提起訴願，國防部也會提供相關諮詢服務。

國防部人次室勤務處處長董中興少將則說，國防部在前置作業部份，已完成國軍退除役作業系統建置，並跟退除役官兵輔導委員會、基金管理委員會、台灣銀行做資料交換，其中退伍軍人領月退俸加優存的有11萬2000筆，領一次退加優存的則有9萬4000筆，合計20萬餘筆。

董中興進一步說，條例三讀完成後，國防部也在21日至24日將相關參數匯入系統修調，做了20萬筆資料重新計算，並將完成資料回饋給支給機關重複校驗，同時完成相關退除專業人員服務諮詢訓練，可提供已退袍澤相關諮詢。

董中興也指出，通知函已從昨日開始寄發，將分三波，首先針對外離島及影響較大者優先，約有5萬多封，緊接著兩批各7萬多封，均以雙掛號方式寄發，會有三次送達，若都沒人收取將會回到國防部或各軍種司令部，待軍方回收完成後進行後續聯繫。

他也說，國防部已公佈相關諮詢電話，首日就接獲300通來電，其中也有人是要改地址；而已退袍澤對於寄發之「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」如有疑義，可於收受通知函30日內，繕具訴願書經由本部或各軍種司令部向行政院或國防部提起訴願，相關訴願書格式也已公布在國防部網站供下載使用。

(中時 )

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