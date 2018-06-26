老舊校舍OUT 東峰國中品德樓動土

東峰國中去年完成「品德樓」重建啟用，逾50年歷史「中道樓」26日熱鬧舉行動土典禮。（張妍溱攝）

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老舊校舍逐步改善，台中市東區東峰國中去年完成「品德樓」重建啟用，逾50年歷史「中道樓」26日熱鬧舉行動土典禮，市府編列4087萬2千元經費重建，預計新建地上2層校舍共10間教室，其中8間為幼兒園教室及行政辦公室、2間為國中部智慧科技圖書館。 林佳龍表示，校舍更新就是要學生好好唸書。

東峰國中校長羅國俊指出，老舊校舍耐震力不足，整建後的「品德樓」結合托育服務特色，部分空間作為非營利幼兒園使用，讓學生有更優質的讀書環境。推動學校社區化，校園周邊有大片的公園綠地營造休閒生活環境，並建構學校成為社區親師生學習共讀的教育資源中心。

林佳龍表示，隨著少子化的趨勢，校園學生人數不多，然而台中市的人口持續增加，且東區的人口也逐漸回流，校園老舊校舍的改建持續進行「8年50億元老舊校舍整建計畫」改建及補強耐震係數低的老舊校舍，目前進入第四年進度已超前，未來將持續執行打造更好的學習環境。

動土典禮有多位地方人士及民代參加，包括立委黃國書、市議員邱素貞、何敏誠、鄭功進、李中、東區區長江惠雯、南區區長鍾正光等人一同見證。立委黃國書樂見樂見老舊校舍持續改建建立安全學習環境；市議員鄭功進以校友身分回母校並表示，新闢紅土軟式網球場，主動培育國家級的小選手，打造東峰國中自有品牌。

(中時 )

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