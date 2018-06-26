NBA》連續三年選秀皆獲MVP 雷霆眼光真準

2018年06月26日 12:44 中時電子報 黃邱倫

雷霆雖然在今天的NBA年度頒獎台上「槓龜」，但他們卻創下了一項紀錄，那就是連續三年選秀會上挑選的球員如今都獲得了例行賽MVP，不但創下了NBA紀錄，而且證明了他們的眼光真準，可惜至今卻一座總冠軍都沒拿到。

2007年夏天當時隊名還是超音速的雷霆，那年選秀會上以榜眼籤位挑中了杜蘭特，2008年更換隊名，選秀會上又以首輪第四順位選中了韋斯布魯克，2009年選秀會上再以探花籤位獲得了哈登，當時長年積弱不振的超音速(雷霆)，連續3年都在選秀會上得到了好球員，而這3年補進了三大巨星，也奠定了球隊翻身基礎。

事實證明也是如此，雷霆在三大球星加持下逐漸成為西區強權，2011-12球季杜蘭特、韋斯布魯克與哈登聯手殺進總決賽，可惜1比4不敵詹姆斯、韋德和坡許坐鎮的熱火。

不過，2014年杜蘭特擊敗當時如日中天的詹姆斯，拿到例行賽MVP，但那個時候哈登已經離開奧克拉荷馬改披火箭戰袍。

2017年夏天，韋斯布魯克憑藉單季場均大三元的風光數據擊敗哈登，成為年度MVP得獎者，今天哈登又力壓了詹姆斯和鵜鶘安東尼戴維斯兩大球星，成為火箭隊史第三位獲得MVP殊榮。

根據美國媒體報導，雷霆是NBA史上第一支連續三年選秀球員摘下例行賽MVP獎座的球隊，眼光之準確無與倫比，但球團高層卻留不住人，眼睜睜看著哈登與杜蘭特遠走他鄉，並且成為勇士和火箭的當家球星，如今悔恨已來不及了。

(中時電子報)