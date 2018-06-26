「留美博士」摃「美國人」超商事件 公務員霸氣回應了…

2018年06月26日 12:44 中時電子報 張國欽

台北市1名50多歲男性公務員，日前到便利商店結帳時，因苦等許久而與20多歲的吳姓店員爆發口角衝突，氣的脫口說出「我留美博士啦！」，不料遭店員反嗆「我美國人啦！」，事後惱羞提告侮辱。但檢方調查後確定對吳男不起訴。

此則「美國博士」摃上「美國人」新聞曝光後，引起許多網友討論，紛紛留言「見識到留美博士的水準了」、「高手在民間傻傻的」、「你永遠不知道你擦身而過的人，可能是民間高手高高手」、「起底這個留美碩(博)士啦，我這個流氓國中生來好好教教他作人的道理」等。

對於網友的評論，這位留美博士在臉書發文：「我不敢相信這是檢察官聽了雙方的證詞後，寫出來的處分書，然後發稿給記者寫新聞，是這樣極其扭曲偏頗。」

他同時澄清指出，當天超商結帳店員只有一位，「一下影印一下結帳」，所以才跟店員說「照一般情況是會有人出來協助。」沒想到當時超商工讀生就直接嗆：「你是不是不能等？不能等去別家啊！」。

留美博士聽後很生氣，便要看這位工讀生的名牌，這時工讀生遮掩不給他看，所以只看到最後一個字，於是問「是不是丁先生？」，工讀生聽到開始大笑罵「白癡不識字」等，當時因為氣不過，才脫口說出「誰跟你白癡，我留美博士，哪是白癡？」。發生與店員不快後，他當場不買，把兩瓶水放回去離開超商，這時吳姓卻追出來叫囂混吃等死，繼續謾罵白痴。

留美博士透露，這整個過程不超過5分鐘，卻被媒體說爭吵20分鐘。後來離開後他覺得受辱，才打電話報警，期間有一位鄰居女顧客，向警察抱怨吳姓店員，平常服務態度就超差，常常與客人發生爭執。

(中時電子報)