日警告：未來30年內 北海道東岸大地震概率高達8成

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日本政府的地震調查委員會26日公布2018年版「全國地震預測地圖」指出，日本今後30年內，發生震度6弱以上的地震的概率高，北海道東部太平洋沿岸近30年發生大地震的概率更高達80%。

地震調委會指出，北海道千島海溝沿岸的根室外海發生巨大地震的概率很高，30年以內發生芮氏規模8的地震概率達80%左右，尤其是釧路、根室地方等北海道東部太平洋沿岸。

與去年的預測相同的是，南海海溝地震發生的概率仍高，發生芮氏規模8至9地震的概率達70%至80%。由於南海海溝大地震平均每90年發生一次，時間經過越久，發生機率越高，關東地區從靜岡縣到四國的太平洋沿岸仍需提高警覺。以關東地方為主的首都直下地震發生的概率達26%至100%。

都道府縣廳所在地的千葉市發生地震的概率最高，達85%，其次為橫濱市82%、茨城縣的水戶市達81%、四國的高知市為75%，德島市為73%，靜岡市為70%，北海道道東的根室市78%、釧路市69%。

從三大都市圈來看，東京都廳所在的新宿區為48%，大阪市與前次的預測相同為56%，名古屋市也與前次預測相同為46%。

地震調查委員會委員長、東京大學地震研究所教授平田直表示，「日本全國都沒有地震發生概率為零的地方，且並非發生地震概率低就不用擔心」。

(中時 )

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