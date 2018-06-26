坐好車叫人民換車！網友為空污法怒轟蔡英文 蘇嘉全

2018年06月26日 13:05 中時 周毓翔

立法院昨三讀《空污法》，環保署可以加嚴十年以上汽機車排放標準，引發汽機車駕駛不滿，尤其是二行程機車車友特別不滿。今天無論是蔡英文總統或是立法院長蘇嘉全臉書都被網友灌爆，痛批政府「砍民生用車來抵換工廠排放」、「錯誤的政策比貪污可怕無誤」、「何不食肉糜？」、「自己坐好車，叫人民換車！」

網友嗆聲上萬名車主將串聯所有親友團，選票制裁民進黨，全世界沒有一個國家為了財團如此對待人民，口口聲聲說環保說改善環境，背後誰得利，有良心就講出來，將移動污染轉移給火力發電廠增量毒死高雄人，假裝禁止二行程結果做球給電機車業者，現在業績不夠直接10年以上的燃油汽機車，這塊餅多大多好吃？

網友質疑，這將會改變整個商業鏈以及多數民眾的生計，誰有這麼多錢說換車就換車，「你們買給我們開嗎？官員自己爽爽的坐專車，應該以身作則走路上下班做榜樣給我們學習，而不是自己坐好車，叫人民換車！台灣人加油今年11月只要是支持空汙法的候選人一律拒絕投票！」

網友也痛批，「新的空污法政策上路，10年以上燃油車無一倖免，為了生活可以忍，但栽贓老車誣蔑我的回憶不行，為了政策可不騎，但溫飽討生活的市井小民不行，為何不食肉麋？為何不換新車？用明朝的劍斬清朝的官，用六期的法驗十年的車」。

(中時 )