台鐵爆炸案 16歲少年受重傷獲被害賠償金120萬

台鐵爆炸案，16歲少年受重傷獲被害賠償金120萬。圖中戴黃帽者為嫌犯。(資料照片)

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造成24人輕重傷的台鐵區間車爆炸案，雖然涉案的「台鐵炸彈客」林英昌被判刑29年10月定讞，入監服刑，但無辜傷患卻求償無門。1名16歲少年因當時在車廂內慘遭爆炸波及受重傷，目前仍需復建，台北地檢署核准他獲犯罪被害補償金120萬8895元。

林英昌因患病且求職不順，經濟壓力沉重，與家人不睦，認為社會虧欠他，欲藉轟轟烈烈的自戕行為向社會抗議。2016年7月7日晚間，林以背包藏放炸彈搭台鐵區間車北上，等列車駛入松山火車站前引爆，造成24名乘客受傷，其中3人受右耳喪失聽覺、臉部及肢體2至3級燒傷等重傷害，並導致台鐵損失176萬4681元。

最高法院去年11月就林英昌殺人未遂罪、非法製造爆裂物罪，各判19年10月、10年6月，併科罰金30萬元，合併執行29年10月定讞。

被害的16歲少年，案發時年僅14歲，返家時在車廂遭爆炸波及，導致臉部、雙上、下肢2至3度燒燙傷約33%體表面積、吸入性灼傷、左下肢開放性骨折併肌肉神經血管斷裂。

被害少年經治療後，目前仍受有疤痕肥厚、關節攣縮及不穩定傷口形成，即使再經手術，仍無法使其完全恢復，已達重傷害程度，現仍在復建中。

少年父親日前代兒子向台北地檢署申請犯罪被害人補償，請求醫療費40萬、補償減少勞動能力項目100萬及精神慰撫金40萬，合計180萬元。

北檢25日開會審議，審酌少年僅因當時站在林身旁，慘遭爆炸波及而受重傷，准予補償他120萬8895元。

事實上，去年北檢已准予1名重傷被害人補償金136萬7000多元，另民事部分，台北地院去年8月判林英昌須賠償台鐵683萬8506元。

(中時 )

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