奧斯卡新任評委 劉德華、金城武、張艾嘉入列

張艾嘉。（資料照片）

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劉德華。（資料照片）
金城武。（資料照片）

美國影藝學院今天公布2018年獲邀擔任奧斯卡評審委員名單，繼去年邀請774人，今年共928人再創新高，其中有超過20位是華人，劉德華、金城武與張艾嘉都入列。張艾嘉表示：「期待有更多的華語好電影出現！」

影藝學院介紹劉德華的代表作包括《無間道》與《十面埋伏》。金城武的代表作是《赤壁》與《十面埋伏》。張艾嘉的代表作是她自編自導自演的《相愛相親》與《20 30 40》。

不少華人演員也入列，像是憑《縮小人生》入圍演員工會獎最佳女配角的越華裔女星周洪（Hong Chau），在《美國隊長2：酷寒戰士》、《黑暗騎士》等片出現的新加坡演員黃經漢（Chin Han）、在《復仇者聯盟：無限之戰》中出演Wong的華裔演員黃凱旋（Benedict Wong)，以及演過《X戰警》系列的華裔混血女星奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn）。

台灣電影人《臥虎藏龍》編劇王蕙玲、《沉默》的美術監督黃文英也都獲邀。影藝學院介紹王蕙玲的作品為李安執導的《臥虎藏龍》，以及《夜奔》，黃文英則是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）在台灣拍攝的《沉默》，以及侯孝賢執導、她製片的《最好的時光》。

其他入列名人還包括大陸導演婁燁、華誼兄弟影業的王中軍與王中磊、《哈利波特》作者J.K羅琳、南韓天王河正宇、《黑豹》女主角露琵塔尼詠歐、《以你的名字呼喚我》提摩西克萊門、《星際大戰：原力覺醒》女主角黛西雷德莉、威爾史密斯明星妻子潔妲萍姬史密斯等。

過去奧斯卡評審委員結構被批評為「老白男」，美國影藝學院主席艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs）曾承諾，2020年前要大幅增加女性與少數族裔的評委人數。今年擔任評委的928人分別來自59國，少數族裔占38%，女性占49%，讓會員總數達9226人，少數族裔比例提升到16%，女性評委提升到31%。

(中時 )

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