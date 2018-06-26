新北市四大企業攜手 防災再突破

為提升企業防災力量，新北市消防局黃德清局長與社會局主任秘書吳淑芳今天（26日）與4間大型企業率先簽署防災合作備忘錄。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

為提升企業防災力量，新北市政府消防局黃德清局長與社會局主任秘書吳淑芳今天（26日）與4間大型企業率先簽署防災合作備忘錄，希望透過企業防災專案的推動，使企業、社區與政府三方合作深耕防災，讓新北市災害防救網更加完善。

代表企業出席簽署活動的有三新奧特萊斯股份有限公司(林口三井OUTLET)總經理涌井耕人、南亞塑膠工業股份有限公司處長李志賢、新竹物流股份有限公司副營運長吳惠信、台灣優衣庫有限公司(Uniqlo)資深公關經理潘御琳。

新北市消防局長黃德清指出，企業防災合作重點包括企業自主防災輔導、協助政府防災社區推動、防災士培訓、災害及重大突發災難事件物資捐贈及物資運補，及整合災前、災時(後)企業相關資源。

新北消防局長黃德清指出，企業防災合作重點包括企業自主防災輔導、協助政府防災社區推動、防災士培訓、災害及重大突發災難事件物資捐贈及物資運補，及整合災前、災時(後)企業相關資源。（吳家詮翻攝）

據指出，為推動企業防災工作，年初即召開推動說明會及拜訪多間企業商談後續合作事宜，並針對三新奧特萊斯股份有限公司及南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠進行實地輔導，以協助企業提升自主防災能力，同時也鼓勵企業參與鄰近社區防災活動，藉由平時與社區的交流互動，使企業與社區建立防災合作的共識與默契。

在災物資調度與整合方面，社會局吳淑芳表示，新北市因幅員廣闊，地理環境多樣及人口眾多等特性，對於災害及重大突發災難事件，需要更靈活、多面向的應變，希望藉由備忘錄簽署，借重企業專業，期能透過新竹物流的協助，提升災時物資募集調度管理及運補服務；透過臺灣優衣褲公司的協助提供本市受災民眾更充足的衣物補給。

另外，為擴大企業防災推動，新北市政府也鼓勵各區公所積極與企業進行防災合作交流，目前已有裕隆集團(新店區)、南亞塑膠工業股份有限公司林口廠(泰山區)、白金花園酒店(新店區)、藍天電腦股份有限公司(三重區)、宏正自動科技股份有限公司(汐止區)、中國砂輪企業股份有限公司(鶯歌區)、燿華電子股份有限公司(土城區)等7間企業與區公所簽署防災合作備忘錄，提供基層區公所更豐沛之防災能量，未來新北市政府將持續接洽各企業，尋求防災合作之機會，整合企業共同提供新北市民眾一個安全、安居、安心的三安家園。

(中時電子報)

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