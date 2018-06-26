高雄氣爆判決 藍綠再度隔空交火

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高雄氣爆案一審判決，高雄市政府、榮化及華運責任比例是40％、30％、30％，國民黨高雄市長參選人韓國瑜籲市府放棄上訴並究責，代理市長許立明回應，籲不要抹黑攻擊，要努力解決問題，而不是把政黨利益放在前面。

韓國瑜26日發表5點聲明，1、高雄市政府應該立即放棄上訴，上訴是對傷亡者的不尊重，市府不能逃避責任，應該負起40％的賠償責任。2.高雄市政府應該追究相關人員的政治責任，以慰死者的在天之靈。3.高雄市政府應該檢討1億3千萬元的律師費用，新北市八仙樂園同樣發生不幸事件，為何八仙樂園沒有律師費用的問題，高雄氣爆卻使用各地的捐款做為律師費用？4.高雄市政府應該立即公布捐款的流向。5.高雄發生如此重大的不幸事件，各級政府應積極作為借鏡，不能容許類似事件的再次爆發。

許立明則做出2點回應，1.如果沒有所謂的代位求償(債權讓與)，高達三千多件的損害賠償案件，到現在快四年了，訴訟程序才走到一審，什麼時候才會三審定讞，讓災民獲得賠償？又有人說，可用國賠來處理比較快？相信如果三千多個案件，一下子湧入國賠，進度也是跟現在民事訴訟一樣慢；況且，如果用國家賠償，等於用納稅人的錢，為必須負六成責任的肇事公司脫責，公平嗎？

他說，努力解決問題，而不是把政黨利益放在前面。以高雄市政府的立場，用最快的速度讓災民獲得最好的賠償，對災民來說，才是最重要的，也是最實質的幫助，「這也是我們的最高原則」。許立再次重申，如果訴訟結果仍然市府有責，高雄市政府一定會負起責任，為26年前吳敦義市長時代的責任而賠，「我們不會逃避」！他還譏諷，抹黑前，先看看判決書，或至少看一下法院的新聞稿。

(中時 )

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