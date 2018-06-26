遠東航空招募25名空服員 近2千考生爭搶

遠東航空招募25名空服員，共吸引近2千考生爭搶。（遠東航空提供）

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畢業季來臨，遠東航空今在松山機場舉行新進空服員招考，由於適逢畢業季，吸引了1735名應試者報名，其中有78名具有碩士學歷，有59人具有航空相關的服務經驗。所有應試者將一起競爭25個錄取名額（正取25名、備取5名），其中包含台北基地派遣15名以及高雄基地派遣10名。

航日前宣布將於今年九月引進全新的ATR，可望於今年12月正式投入離島航線營運，且規劃於2019年引進波音737 MAX 8機型，因應機隊擴大以及日本、韓國定期與包機航線需求，因此招募空服員。

遠航發言人盧紀融表示，往年招考空服員的錄取率均不到1%，今年也是競爭十分激烈，具有航空公司相關工作經驗或日韓語專長的應試者，都具有加分優勢，但還是要看臨場表現而定。

盧紀融說，新進客艙組員將在今年8月開始接受一連串的專業訓練，包含300小時的地面學科訓練，通過地面學科測驗者再進行機上訓練，新進客艙組員預計於今年第四季正式上線服務，完成空訓、試用期合格後，薪資依實際飛行時間調整，月薪有望上看4萬元以上。

遠航今年考慮到有些考生來自中南部，為了讓考生可免去南北奔波舟車勞頓之苦，特別加開南部招募場次，於6月28日在高雄舉辦，預計將有500名考生前往應試。除了空服員職缺，遠東航空同時也釋出其他內勤職缺。

遠航表示，第三架ATR將投入台北-金門以及台北-馬公的離島航線服務行列，遠航機隊汰舊換新都依呈報交通部計畫進行，目標建立12至15架的ATR機隊規模，經營離島航線；並規劃自2019年第四季起陸續引進波音737 MAX 8機隊來執行兩岸及國際航線。

(中時 )

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