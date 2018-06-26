我駐史國大使陳經銓22日病倒 轉往南非醫院治療

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中時

外交部今證實，我駐史瓦帝尼王國大使陳經銓22日上午病倒辦公室，史王恩史瓦帝三世亦十分關心陳大使病情，除請史國外交部長、衛生部長不定期瞭解病情外，並在取得家屬同意後，主動安排陳大使轉診至南非醫院。

外交部指出，陳經銓連續辦理總統訪史専案、史王來訪及長期推動台史雙邊合作工作，積極負責，積勞成疾，於6月22日上午病倒辦公室。

外交部說，駐史館同仁除於第一時間請我派駐史國醫療團施以急救並緊急送醫外，亦即通報外交部。對於駐外同仁為推動外交工作而積勞病重十分不捨，部長吳釗燮並已轉達慰問及關懷之意，同時請駐盡全力提供協助，盼能早日康復。

外交部表示，史王恩史瓦帝三世亦十分關心陳經銓病情，除請史國外交部長、衛生部長不定期瞭解病情外，並在取得家屬同意後，主動安排陳經銓轉診至南非醫院，目前駐史醫療團團長與護理師陪同陳大使在南非診治，外交部已請駐南非代表處就近提供所需協助。

外交部強調，總統對陳大使勇於任事、戮力強化台史邦誼，致積勞重病也表達深摯關切與慰問之意，至盼陳大使早日康復。外交部也電請駐南非代表處轉答總統慰問關懷及期盼早日康復的心意。

外交部指出，駐史國大使館同仁於陳經銓就醫期間，仍將堅守工作崗位，維持館務正常運作，繼續積極推動台史雙邊合作。

(中時 )

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