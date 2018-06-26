總統出巡封路影響國小結業式 警：會協助學生家長進出學校

北投警分局對於總統蔡英文將在29日至國防大學三軍六校參加畢業典禮，發文給教育局、文化國小等單位，並提供相關必要協助。（翻攝自臉書）

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國防大學復興崗校區本月29日舉行三軍六校聯合畢業典禮，總統蔡英文將出席，警方擔心去年攔車隊、丟鞋事件重演，當天交通管制自凌晨0點開始，到傍晚6點為止，影響北投文化國小學生結業式出入動線，國民黨籍市議員參選人在臉書上譏「女皇出巡」，為了總統行程，小學生也要迴避，警方則說，若學校決定要舉行結業式，警方將協助學校人員、家長進出。

蔡英文去年至復興崗參加畢業典禮時，遇到反年改人士抗議，甚至衝入封鎖線內阻擋車隊行進，警方以社會秩序維護法、妨害公務等罪逮捕抗議人士函送法院。此次，警方為了不再影響總統車隊，22日劃定人車管制區，而中央北路二段、文化三路口的文化國小，距離復興崗約100公尺也受到影響。

警方表示，日前與國小校長室溝通，若當天有結業式，請學校派人在管制路口協助，確認是參加學校結業式，對於車輛、人員出入警方都會給予協助，引導車輛進入學校停車區域。

北投警分局表示，北起中和街、東至大同街、南沿中央北路二段237巷、豐年路二段、西迄中央北路三段53巷、崗山路、稻香路範圍內，實施彈性管制，現場皆有警察協助疏導交通，管制範圍和去年一樣。

學校昨（25日）考量管制區域會架設鐵拒馬、公車改道等情形，影響家長、學童接送等情形，警方說予以尊重，並無權干涉學校是否要延期、改期等情形。

(中時 )

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