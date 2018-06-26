拔管後遺症？台大辦高教世大運 美陸多所名校校長沒來

2018年06月26日 13:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

政治介入大學校園，賠掉台灣高教國際競爭力！台大主辦環太平洋大學校長會議，美陸多所名校未參與。（中時報系資料照片）

（14：17 新增台大校方說法）政治介入大學校園，賠掉台灣高教國際競爭力！台大主辦環太平洋大學校長會議，原該是一重要國際交流場合，卻因台大無正式校長，教育部長也出缺，連帶名校參與度不高，美陸多所大學校長不來與會。台大自主聯盟表示，原本是讓台灣國際曝光的機會，就因執政當局以其政治凌駕專業，而讓國際盛事變成一大憾事。

2018環太平洋大學校長會議（APRU-APM）於6月24至27日在台灣舉行，它被學術圈形容為高等教育界的「世大運」，國際一流大學如加州理工學院、史丹福大學、加州伯克萊分校、不列顛哥倫比亞大學、新加坡大學、東京大學、京都大學、北京大學、北京清華大學等皆為會員校；而台灣則有台灣大學及清華大學入列。

台大自主聯盟今（26）日表示，台大正在舉辦的APRU-APM，是台大慶祝90周年校慶所極力爭取的活動，卻因為教育部強行介入台大校長選舉一事，對於台大行政團隊產生紛擾，導致諸多重大校務缺乏中心領導團隊，而使得此次會議成為歷年舉辦規模最小的會議之一。

自主聯盟說，此次來台參與論壇的25所大學校長及60多名代表，對主辦方台大在重要國際交流場合中卻沒有正式校長與會感到驚異；而與此同時，在吳茂昆辭職後教育部長也一直懸缺未補，主關機構首長也在此會議缺席了。

或許知悉台灣高教的紛擾，連帶也影響世界名校參與此會的意願。加州理工學院、史丹福、加州柏克萊皆無代表參加；而除了香港的3所大學，中國大陸的北京、清華、復旦、南京等大學也無一人參加，僅有浙江大學派了一位國際事務主任出席。

對於被指今年會議規模縮小，台大校方稍後回應，有來自14國40校，共27位校長、40位副校長、國際長，總計 111 位來自高教界的領導翹楚與教育行政專業人士參與。

自主聯盟指出，這是台灣執政者「大力推動」高教國際化、與政治力強力介入大學自主與學術自由的「晚景淒涼」具體成果！自主聯盟呼籲，政府應尊重台大遴委會的選舉結果，立即依法聘任台大校長，讓台大校務能順利運作。另外，也盼未來新任教育部長具有超然公正的立場，讓台灣高教恢復正常運作，重拾台灣高教國際競爭力。

(中時電子報)