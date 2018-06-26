單親媽參訓強化行銷能力 結訓任行銷公關展現專業自信

2018年06月26日 13:45 中時 吳江泉

曾任百貨公司櫃姐的36歲溫美瑀，3年前離婚成為單親媽媽後決定重返職場，參加勞動部高屏澎東分署開辦的職業訓練「國際貿易行銷班」，強化行銷能力，結訓獲醬料工作坊僱用任行銷公關，負責推動網路商店銷售事宜。

溫美瑀說，她在結婚前曾任百貨公司櫃姐、科技公司技術員領班等工作，結婚後為專心照顧小孩，辭掉工作當家庭主婦，與社會脫節了3年時間。就在離婚成為單親媽媽後，為給自己一個求職緩衝期、同時強化專業能力，連結台灣就業通網站，報名參加勞動部高屏澎東分署開辦的國際貿易行銷班。

「參訓過程，我重新感受到學習的快樂」溫美瑀坦言，她在重新進入職場前，因為太久沒工作，對自己很沒有自信，所幸在課堂上，結識一群對求職抱持積極態度的同學，大家彼此加油打氣，在職訓老師的專業講解下，學習業務開拓與客戶服務，並培養進出口貿易、國際行銷等能力。

她在結訓後，獲醬料工作坊僱用任行銷公關，負責推動網路銷售。她表示，職訓所學，都有應用在目前職場上，例如運用業務開拓能力，與知名網路商城洽談，目前產品已準備上架販售；工作坊的下一個目標是利用網路無遠弗屆力量，開拓海外市場，相信屆時在課堂上學到的進出口貿易作業概念，都可運用的到。

談到由單親媽待業者身分轉變為職業婦女的心路歷程，她語重心長的鼓勵其他單親媽媽，面對人生低潮，不要執著於過去，非常鼓勵大家多加運用勞動部職訓資源，先培養專業能力、提升職場競爭力，結訓後找份穩定工作，讓自己成為小孩最堅強的後盾，也可從工作過程找到生活重心，設立未來人生目標。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期舉辦「職前訓練課程」，7月23日起至8月17日，受理報名的課程有「電腦輔助創意設計與製造」、「網路管理與通信技術整合實務」、「室內配線」等7個班，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時 )