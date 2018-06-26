高雄氣爆責任歸屬 市議員參選人許乃文：國民黨傻傻分不清

許乃文製作提供

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中時

法院判決高雄氣爆市府有4成責任，引發藍綠交鋒，氣爆時在市府團隊的市議員參選人許乃文力挺市府，發文抨擊「氣爆責任該歸給現在的高市府還是26年前的高市府？國民黨別傻傻分不清！」

藍營拿法院判決猛烈抨擊高雄市政府濫用善款，要氣爆當時擔任市長的陳菊秘書長向大家道歉。4年前，在市府工務局服務，參與第一線救災的許乃文回擊，國民黨根本就是在消費氣爆、吃災民豆腐。

許乃文說，當時接獲搶救指示，站在第一線執行救災作業。而市府的後續重建工作，也以最快的進程恢復氣爆前的市容；案發後的賠償機制和善款運用，也都在公開透明的程序下進行，何來「濫用善款」之說？他批評，消費氣爆的國民黨政客，應該來當時事故地點走一走看一看，不要浪費媒體版面秀下限。

至於責任歸屬方面。許乃文認為，沒錯，氣爆事件高雄市府要負上最大的責任，但不該是案發當時的高雄市府概括承受。

他籲請國民黨仔細看判決內容，造成氣爆的工程闕漏，是早先已埋設的4吋管線包覆於施工在後的排水箱涵所造成。管線何時埋設？民國79年；排水箱涵何時完成？民國81年；時任高雄市長的行政首長是誰？是吳敦義主席。所以，真正該站出來道歉並該究責的是「26年前的高雄市政府」，怎麼能把矛頭全指向氣爆發生時的高雄市政府呢？

參選小港前鎮區市議員，許乃文走遍選區，看著如今市容恢復的景象，再回想救災情形，感慨地說，不要再消費這場悲劇了，批評政治人物該想想自己為後續重建付出哪些努力。

(中時 )

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