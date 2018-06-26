陸班機延誤5小時 乘客爆料：疑機組員吵架所致

2018年06月26日 14:00 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，近年來隨著航空業務愈來愈競爭，飛機上的奇聞軼事也層出不窮。一架隸屬於大陸祥鵬航空的班機，前日（6/24）晚間從雲南麗江出發，準備前往昆明的8L9802次航班，卻莫名傳出延誤5個多小時，一直到隔天淩晨2點，才從麗江機場起飛。有乘客事後踢爆，疑似是機長與座艙長吵架，才導致班機時間被迫大幅度延後。

當時搭乘該航班的余先生，航空公司對於延誤原因一直三緘其口，而他們從晚間8點半等到10點多，好不容易登上飛機，卻遲遲沒有任何動作，在全機160多位乘客怒火下，機組員才說出緣由，卻讓苦等多時的乘客更為光火，當場就有20多人要求退票離去；而該航班則在機場人員調解下，好不容易在淩晨2點順利起飛。

大陸祥鵬航空新交付的A330客機。（圖/中新社）

不過在事情發生後，當陸媒向祥鵬航空求證傳聞真實度時，對方很保守地表示，「8L9802次航班是因為流量控制的原因延誤了3個小時，飛機1點30分要關閉艙門，至於所謂吵架，是機長和座艙長在溝通工作流程時聲音有點大，才被乘客誤認為吵架。」至於要求退票的乘客，他們將在開會協調後，和旅客進行退費溝通。

成立於2004年的祥鵬航空，是海南航空集團的子公司，主要經營雲南省內航空客貨運輸業務及其他國內航空運輸業務。旗下機隊共有46架，主力包含波音737、空巴A320等機型，除了大陸國內航點外，他們也有開闢直飛台中、花蓮、新加坡和曼谷等多個海外航點。

(中時電子報)