陸班機延誤5小時 乘客爆料：疑機組員吵架所致

雲南祥鵬航空傳出一架從麗江飛往昆明的班機，疑似機組員吵架、造成延誤5小時的狀況。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據澎湃新聞報導，近年來隨著航空業務愈來愈競爭，飛機上的奇聞軼事也層出不窮。一架隸屬於大陸祥鵬航空的班機，前日（6/24）晚間從雲南麗江出發，準備前往昆明的8L9802次航班，卻莫名傳出延誤5個多小時，一直到隔天淩晨2點，才從麗江機場起飛。有乘客事後踢爆，疑似是機長與座艙長吵架，才導致班機時間被迫大幅度延後。

英國會批准 將砸5千億擴建倫敦希斯洛機場

當時搭乘該航班的余先生，航空公司對於延誤原因一直三緘其口，而他們從晚間8點半等到10點多，好不容易登上飛機，卻遲遲沒有任何動作，在全機160多位乘客怒火下，機組員才說出緣由，卻讓苦等多時的乘客更為光火，當場就有20多人要求退票離去；而該航班則在機場人員調解下，好不容易在淩晨2點順利起飛。

大陸祥鵬航空新交付的A330客機。（圖/中新社）

不過在事情發生後，當陸媒向祥鵬航空求證傳聞真實度時，對方很保守地表示，「8L9802次航班是因為流量控制的原因延誤了3個小時，飛機1點30分要關閉艙門，至於所謂吵架，是機長和座艙長在溝通工作流程時聲音有點大，才被乘客誤認為吵架。」至於要求退票的乘客，他們將在開會協調後，和旅客進行退費溝通。

成立於2004年的祥鵬航空，是海南航空集團的子公司，主要經營雲南省內航空客貨運輸業務及其他國內航空運輸業務。旗下機隊共有46架，主力包含波音737、空巴A320等機型，除了大陸國內航點外，他們也有開闢直飛台中、花蓮、新加坡和曼谷等多個海外航點。

(中時電子報)

文章來源：祥鵬航空一航班延誤近5小時，乘客：機長和乘務長吵架導致

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
陸米倉山隧道右線貫通 川陝交通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。