迎接全新ATR 遠航招募25名空服員 錄取率僅1.44％

遠航空服員甄選報到現場。（圖/遠航提供）

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應考人摸高測試，高度為機上行李櫃高度。（圖/遠航提供）
空服員出身的遠航資深副總經理盧紀融接受電視台訪問。（圖/遠航提供）

遠東航空今(26)日在松山機場舉行107年度新進空服員招考，預計錄取25名，由於適逢畢業季，本次招募吸引了­­1735名應試者報名，錄取率僅1.44％，其中有78名具有碩士學歷，有59人具有航空相關的服務經驗。

遠航今年非常貼心，考慮到有些考生來自中南部，為了讓大家可以免去南北奔波舟車勞頓之苦，特別加開南部招募場次，於6/28在樺舍商旅高雄館舉辦，預計將有500名考生前往應試，所有應試者將一起競爭25個錄取名額(正取25名，備取5名)，其中包含台北基地派遣15名以及高雄基地派遣10名。

遠航日前宣布將於今年九月引進全新的ATR，可望於今年十二月正式投入離島航線營運，且規劃於2019年引進波音737 MAX 8機型，因應機隊擴大以及日本、韓國之定期與包機航線需求，目前正是用人之時。

遠航發言人盧紀融指出，往年招考空服員的錄取率都都在1%上下，今年也是競爭十分激烈，具有航空公司相關工作經驗或日韓語專長的應試者，都具有加分優勢，但還是要看臨場表現而定。

新進客艙組員將在今年8月開始接受一連串的專業訓練，包含300小時的地面學科訓練，通過地面學科測驗者再進行所謂的機上訓練(空訓)，新進客艙組員預計於今年第四季正式上線服務，完成空訓、試用期合格後，薪資依實際飛行時間調整，月薪有望上看4萬元以上（含各項津貼）。

遠航透露，第三架ATR將投入台北-金門以及台北-馬公的離島航線服務行列，遠航機隊汰舊換新均依照呈報交通部之計畫進行，目標建立十二至十五架的ATR機隊規模，經營離島航線。

公司並且規劃自2019年第四季起陸續引進波音737 MAX 8機隊來執行兩岸及國際航線。遠航持續推動機隊年輕化以提升服務品質，並且致力於拓展及新增區域航線，因此積極延攬人才，除了空服員職缺，遠東航空同時也釋出諸多內勤職缺，竭誠歡迎對航空業懷有熱忱的新夥伴加入遠航團隊。

(工商 )

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