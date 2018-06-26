迎接軌道經濟 中市府增文心捷運汽機車停車格

2018年06月26日 14:09 中時 盧金足

台中市捷運綠線年底將試運轉，文心路周遭店家走過重大建設的交通黑暗期，迎接軌道經濟商機，但苦於汽機車停車格問題，影響客源上門意願，台中市府因應文心路捷運綠線沿線店家、公司等車流及停車難題，規畫提升混合車道安全，同時新增汽、機車停車位，未來文心路捷運沿線將有汽車停車格406格、機車停車格2萬657格，解決文心捷運沿線停車需求。

市府建設局長黃玉霖指出，考量文心路捷運沿線住戶及商家對停車格的需求，並解決文心路人行道機車違停問題，文心路機車格位畫設原則自路口段停止線68公尺內、公車停靠區35公尺內，以及周邊大樓店家合法留設車行斜坡道區域外。

現有機車停車格包括橫交道路500公尺範圍共9227格、路外機車停車位5065格、將新增停車格包括汽車停車位406格、機車停車位2665格；此外，周邊橫交道路巷道騎樓也將新增機車位2430格。所有捷運站體完工後，將再增設機車停車位1270格，總計新增機車停車位6365格。

建設局指出，文心路機車格的畫設經由市府交通局實地調查人行道、騎樓停放的機車數量後，評估可新增的機車停放位置，再依據文心路各路段不同停車特性，考量文心路整體車道寬度而來。

文心路畫設停車格後，車道尚留有4.5公尺混合車道空間，可提升車流順暢及行車安全，更符合沿線住戶及商辦大樓停車需求。

市府詳細規畫文心路各路段間不同停車需求，期望未來主要大眾運輸場站周邊的停車大數據規畫，不僅能改善行人徒步空間品質，更能帶動地方區域公共建設及軌道商機。

(中時 )