投資限制是否點名陸 川普經貿大將爆分歧

2018年06月26日 15:01 中時 王嘉源

川普政府內部圍繞陸美貿易問題的激烈爭鬥再次公開化。美國財長穆努欽25日表示，擬議中的投資限制舉措不會專門點名大陸，而是針對所有企圖竊取美國技術的國家。但白宮國家貿易委員會主席納瓦洛卻反駁穆努欽的說法，堅稱川普政府提出的一切投資限制，都是針對大陸而不是其他國家。

《華爾街日報》24日報導說，川普政府正在籌劃雙管齊下的舉措，有意阻止陸資擁有25％股權的企業收購美國科技公司，同時限制美國對陸科技出口。

美國財長穆努欽25日發表推文駁斥說，《華爾街日報》和彭博（Bloomberg）針對這些投資限制計劃的報導不實，是「不正確的，是假新聞」。他說，相關報導係引據一名匿名人士所提供的消息，但這名消息人士「不是不存在，就是不太了解這一問題……美方將發表的聲明不會只針對大陸，而是所有試圖竊取美國技術的國家。」

然而，知名的對陸貿易鷹派、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛25日接受CNBC訪問時則稱，美國財政部將於29日就限制陸方投資向川普提出報告，這是為了「保護我們的科技和智慧財產權，讓美國在未來繁榮發展」。他指出：「總統的貿易政策在這方面的一切作法，都是為了保護可能受到威脅的科技。因此，所謂我們要對全世界實施投資限制的說法，沒那麼嚴重。」

川普政府內部圍繞貿易問題再爆嚴重分歧，導致投資者25日避開美國股市上一些表現最好的科技公司。道瓊工業指數盤中一度下跌497點，收盤跌328.09點，至24252.80點，跌幅1.3％。

(中時 )