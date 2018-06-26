投資限制是否點名陸 川普經貿大將爆分歧

川普政府內部圍繞陸美貿易問題的激烈爭鬥再次公開化。（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時

川普政府內部圍繞陸美貿易問題的激烈爭鬥再次公開化。美國財長穆努欽25日表示，擬議中的投資限制舉措不會專門點名大陸，而是針對所有企圖竊取美國技術的國家。但白宮國家貿易委員會主席納瓦洛卻反駁穆努欽的說法，堅稱川普政府提出的一切投資限制，都是針對大陸而不是其他國家。

《華爾街日報》24日報導說，川普政府正在籌劃雙管齊下的舉措，有意阻止陸資擁有25％股權的企業收購美國科技公司，同時限制美國對陸科技出口。

美國財長穆努欽25日發表推文駁斥說，《華爾街日報》和彭博（Bloomberg）針對這些投資限制計劃的報導不實，是「不正確的，是假新聞」。他說，相關報導係引據一名匿名人士所提供的消息，但這名消息人士「不是不存在，就是不太了解這一問題……美方將發表的聲明不會只針對大陸，而是所有試圖竊取美國技術的國家。」

然而，知名的對陸貿易鷹派、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛25日接受CNBC訪問時則稱，美國財政部將於29日就限制陸方投資向川普提出報告，這是為了「保護我們的科技和智慧財產權，讓美國在未來繁榮發展」。他指出：「總統的貿易政策在這方面的一切作法，都是為了保護可能受到威脅的科技。因此，所謂我們要對全世界實施投資限制的說法，沒那麼嚴重。」

川普政府內部圍繞貿易問題再爆嚴重分歧，導致投資者25日避開美國股市上一些表現最好的科技公司。道瓊工業指數盤中一度下跌497點，收盤跌328.09點，至24252.80點，跌幅1.3％。

(中時 )

馬提斯首度抵陸訪問 尋求美中軍… 貿易戰到自己人！哈雷搶先移廠避…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。