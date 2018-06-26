全國童軍大露營成功嶺登場 17國1萬2千名童軍齊聚

全國童軍大露營記者會26日於台中市政府舉行，宣告第11屆全國童軍大露營起跑。（陳世宗攝）

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睽違7年，第11屆全國童軍大露營將於6月30日至7月6日首度在台中成功嶺營區舉辦，齊聚17個國家、約1萬2000名童軍；活動特與台中市政府及國軍合作，設計4條城市探索路線與社區服務，更首度融入科技元素，設計實境解謎遊戲、AR虛擬實境，展現新世代童軍的熱情與活力。

全國童軍大露營記者會26日於台中市政府舉行，由副市長林依瑩、基隆市長兼中華民國童軍總會理事長林右昌、童軍總會秘書長蘇德祥、台中市工策會總幹事蔡世寅等人一同啟動儀式，宣告第11屆全國童軍大露營起跑。

林右昌表示，全國大露營活動睽違7年再次舉辦，第一次利用台中成功嶺營區舉辦活動，除傳統童軍技能、考驗課程安排外，更有史以來首次納入科技元素，特別與海科館、科博館及國家太空實驗室等合作；結合大台中地區人文歷史、風土地理等元素。

秘書長蘇德祥說，此次全國大露營特設計童軍魔法學院、明日地球、文武掄元、文化采風、生命關懷等精采活動，除傳統童軍技能、考驗課程、營火晚會外，還會運用時下最夯的實境解謎遊戲；更與中市府合作規畫4條路線，認識台中與彰化當地文化特色，讓童軍落實認識鄉土文化課程。

蘇德祥強調，此次大露營更首度納入科技元素與國軍合作，在成功嶺體驗國防科技，並運用成功嶺現有的探索教育場，讓孩子們體驗高低空挑戰，學習團結合作、克服自我恐懼，也能近距離認識這個孕育國軍的搖籃，讓青少年充分感受國軍活力，拉近與年輕人的距離。

(中時 )

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