中市環保局減碳樂活輕旅行 專家學者帶路！

台中市府環保局舉辦「行遍台中減碳樂活輕旅行」，精選「台中草悟道輕旅行」等四條低碳輕旅行路線。（盧金足攝）

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台中市府環保局將舉辦「行遍台中減碳樂活輕旅行」，精選「台中草悟道輕旅行」、「大安濱海生態之旅」、「老眷村新生命，遊讀阿罩霧」、「台中建築美學之旅-認識綠建築」等四條低碳輕旅行路線，邀請在地專家學者擔任導覽講解老師，讓民眾避開夏日酷暑，一窺台中知名景點的歷史風華與自然生態環境。

環保局表示，減碳樂活輕旅行第一波活動邀請民眾騎iBike踏查台中舊城區文化、了解高美濕地豐富生態等活動，佳評如潮。

為回應民眾期待，環保局接續推出第二波共18梯次的輕旅行導覽活動，分別邀請「樹王文史工作室」謝文賢老師、台中知名文史工作者黃慶聲老師與「台灣花園城市發展協會」吳東明理事長等來擔任導覽老師，引領民眾體驗與探索在地歷史風華及自然生態環境。

「台中草悟道輕旅行」將以台中文學公園為出發點，騎訪孫立人將軍紀念館、美術園道、草悟道、勤美術館、道禾六藝文化館等歷史古蹟與建築景點，細細體驗及品味台中慢活愉快的城市悠閒，傾聽舊建築再利用的活躍心跳聲。

「大安濱海生態之旅」從大甲體育場為出發點，探索大安獨特的紅樹林生態，了解珍貴特有種大安水蓑衣，到大安海水浴場踏浪等活動，沿著自行車道，欣賞無垠海岸風光及觀察候鳥、魚類、蟹類等動植物。

「老眷村新生命，遊讀阿罩霧」了解人文薈萃的霧峰區，走讀霧峰林家的歷史脈絡，以及近年躍升打卡熱點的光復新村

，體驗青年的新文創活力。

「台中建築美學之旅-認識綠建築」打開民眾視野，遊覽北區國民運動中心，認識綠建築。同時，也遊覽台中市長官邸與台中放送局等歷史古蹟，領略台中建築美學。

(中時 )

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