中市府辦危老重建及包租代管政策宣導說明會

台中市將舉辦「危老重建及包租代管」宣導說明會。（台中市府提供）

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為推動危險及老舊建築物加速重建與社會住宅包租代管政策，台中市政府與內政部合作，將分別於7月4日、12日下午1時30分在台灣大道市政大樓4樓集會堂、台中金典酒店舉辦兩場大型宣導說明會，說明中央政策內容，並就地方執行實務經驗進行分享，增進社會對這兩項與生活權益相關政策內容的了解。

市府都市發展局表示，由於台灣位於環太平洋地震帶上，地質較為脆弱，常發生地震造成老舊建築物倒塌受損，危及民眾生命及財產，為加速推動危老建築物重建，中央制定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，並於去年5月10日公布施行，具有「快速通關」、「獎勵明確」及「稅捐優惠」等規定，而且老舊建築物得併相鄰土地或建物擴大重建規模，如經全體土地及建物所有人同意，無須經都市更新審議會的冗長程序，只要受理單位核准，即可申請建築執照，大大加速重建時期。

此外，為有效提供家庭、就業者租屋協助，並利用民間空餘屋作為社會住宅多元供給的方式，市府爭取到中央約3.6億元補助經費，辦理包租代管試辦計畫，透過公開採購、評選，與二專業不動產經營管理廠商簽訂契約，並核定標準化作業流程，訂定今年執行「包租包管」、「代租代管」各800戶的目標，提供租不到、租不起房屋的民眾，在租金補貼與共老社宅外的另一種租屋管道。

都發局指出，針對危老重建議題，宣導說明會將邀請營建署代表到場，解說有關容積獎勵、高度與建蔽率放寬、稅賦優惠、費用補助、信用保證、弱勢補貼等配套措施，並由實際申辦危老重建獲准案件的建築師與大家進行經驗分享。

至於包租代管的部分，將詳細介紹包租代管試辦計畫政策中「包租包管」及「代租代管」兩種方案內容，也會對於加入包租代管的房東、房客相關優惠措施逐一說明，像是房東可享有每處每年最高1萬元的修繕獎勵金，以及房屋稅、地價稅及所得稅優惠減免等，而房客依身分別不同得享有市價租金5折至9折的優惠。

(中時 )

迎接軌道經濟 中市府增文心捷運…

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