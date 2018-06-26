黨產會盯上大孝大樓 徐世榮幫腔批國民黨不顧居住正義

2018年06月26日 15:00 中時 季節 、 陳信翰

行政院黨產會26日針對台北市中正區愛國東路100、102號大樓（大孝大樓）是否為國民黨不當取得的財產進行聽証程序。國民黨行管會主委邱大展（見圖）在聽證會上怒批黨產會根本是「潑糞」、「抹黑」，強調保留對黨產會涉偽造公文書的刑事追訴權。（陳信翰攝）

黨產會質疑大孝大樓買賣是國產淪黨產、黨產變私產的典型案例，因此26日舉辦聽證會，要求國民黨說明。國民黨表示，大孝大樓的標售、買賣完全合法。但政大教授徐世榮則批評，本案是國民黨當年執政不顧居住正義的典型案例。

大孝大樓位於台北市中正區愛國東路100號和102號。黨產會認定1985年非營利團體民眾服務社，以4.34億元的高價投標買下大孝大樓，1994年直接將產權移轉給國民黨，還當起包租公，出租給衛生署當辦公室，2003年國民黨又以13億賣給黨營事業光華投資，隔年再以14.5億元轉賣不動產公司，二度轉手獲利超過10億元。

國民黨行管會主委邱大展回應，「從一開始就是民眾服務總社去買的，最後國民黨是從民眾服務總社那邊再買過來的，根本跟借名登記是完全兩回事，黨產會一直都沒有把很多事講得很清楚，然後一再透過媒體放話，我就想起以前曾參殺人的典故。」

邱大展表示，現場的媒體朋友，一定會很驚訝兩造說法怎麼差那麼多，國民黨保留對偽造文書的人刑事追訴的權力。他還挖苦黨產會的各個委員一定會歷史留名的，只差在留的是好名還是惡名。

邱大展發言完後，黨產會馬上回應，但邱嗆聲說：「你講好了，我不想聽。」就馬上離場了。

稍後出席的學者政大地政系教授徐世榮則批評，當初北市府限制投標資格，以標售底價將大孝大樓賣給民眾服務總社，違背居住人權，是國民黨不當取得財產。

徐世榮表示，大孝大樓為新隆國宅計畫的一部分，國民住宅政策是要彌補都市居民住宅上的需求，當時新隆國宅有50戶售與一般民眾，共有超過1萬人申購，民眾的中簽率低於0.005%；但是另一方面，台北市政府國宅處以標售底價，低價出售大孝大樓土地與建築物給唯一的買者民眾服務總社，兩相比較，機率為0.005:1，完全不符合比例原則。

他批評過去長久主政的國民黨不僅未照顧一般市民的住宅需求，當有極少數國民住宅釋出時，國民黨竟然還要違法強行搶奪，違反居住人權及實質正義理念。他主張該大樓租金收入一併追徵。

黨產會已經鎖定大孝大樓，要追查當年國民黨是不是挾著執政優勢，借「民眾服務總社」名義標購成功，一旦認定為不當取得財產，將向國民黨追徵7.8億。

黨產會最後表示，聽證程序目的在給利害關係人澄清的機會，今天不會有結論，會透過今天收到的訊息，決定之後是否再次辦聽證。

(中時 )