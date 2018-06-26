空污法修正 空品區台中先試辦

2018年06月26日 14:32 中時 廖德修

立法院昨三讀通過《空污法》修正案，環保署今（26日）舉行記者會，署長李應元表示，民眾最關注的是10年以上老舊汽機車加嚴標準，以及管制老舊車輛進入劃設的空品區。今起都將分階段實施，首波只針對更老舊的二行程機車及一、二期柴油車，預定從2020年1月開始執行，屆時所有車輛均須達到四期排放標準才准上路，否則依法開罰，估計將有96萬輛車受影響。

空保處長蔡鴻德則說，劃設空品維護區方面，已規劃從國小周邊的接送區開始實施，年底前先在台中市試辦。等待期間車輛必須熄火，並依法禁止老舊、高污染車輛進入或使用，實行細節會再研擬。

李應元強調這次修法有五大亮點，包括：增訂好鄰居條款與工廠源頭管制機制、移動污染管制措施、吹哨者條款，並提高罰則、追繳不法利得等，每個環節都有補強。蔡鴻德則說，接下來會再修訂120項子法來落實執行。

李應元並以「二好二重二輕」形容這次修法考慮周延，所謂「二好」是指好鄰居、好社區條款，即縣市、工廠制定防汙染畫必須讓周邊縣市、社區參與或知悉，加上縣市可依權責劃設空品維護區來保護民眾。

「二重」即加重罰則、提高責任，罰金最高2000萬元、可判刑7年，主要針對工廠。還有改善空污的責任提高到行政院層級，即原本空汙總量管制要「會同」經濟部的條文刪除，改由行政院核定；李應元認為，這樣一來執行效果也會提升。

至於「二輕」則是機車未按時定檢的罰金從1500元降到500元，燃燒稻草罰金也降到500元。環保署統計，以往罰金較高但各縣市政府不願得罪民眾，反而不易落實，今後會加強執行。

此外，李應元也澄清，有人批評政府修《空污法》是包藏禍心，並質疑移動汙染源減量可抵換固定汙染源，目的是為了替深澳電廠解套。其實新北市並不是空污總量管制區，深澳電廠的排汙量也不能抵換，外界不要誤解。

(中時 )