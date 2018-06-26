貿易戰到自己人！哈雷搶先移廠避稅 川普：竟先舉白旗

哈雷機車是美國標誌性的摩托車。(圖/路透)

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中時電子報

美國日前先是對中國大規模加收關稅，接著對歐盟、加拿大等國也加收鋼鋁稅，讓貿易戰一觸即發。美國指標性摩托車公司哈雷（Harley-Davidson）則是在這波互相關稅的風波中，率先於25日宣布，將把部份生產活動轉往國外工廠，以避歐盟25%關稅。美國總統川普則是對表示，自己在努力奮戰，哈雷怎麼可以最先舉白旗投降。

美國總統川普25日在推特上表示，「我很意外，在所有公司中，哈雷竟然第一個舉白旗的。我為他們努力奮戰，最後他們將會不需付嚴重在貿易上傷害我們、出口到歐洲的關稅，關稅只是哈雷的推託之詞，希望大家有點耐心！」

哈雷是第一家製造商宣布，為因應歐盟22日決定，將對美國價值33億美元的商品課徵關稅，報復美國的鋼鋁關稅的決定，而將縮減美國本土生產規模，將部份生產線外移，估計轉移過程至少要9-18個月，以避免這些加收的關稅，好讓成本不會大幅增加而影響銷量。

擁有百年歷史的哈雷公司表示，歐洲將進口摩托車的關稅從6%提高到31%，這意味著每台摩托車的價格要漲大約2200美元（約新台幣6.6萬元）。

總部在美國威斯康辛州的哈雷機車，目前在澳洲、巴西、印度和泰國都有設廠。

就在這個月初G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。歐盟業在上周宣布對美國報復貿易政策。

(中時電子報)

文章來源：Trump says he's 'surprised' by Harley-Davidson moving some production overseas

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