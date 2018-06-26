影》二度訪美 拉尼婭王后與梅蘭妮亞成最美「嬌點」

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，與美國關係良好、在川普（Donald Trump）上任後第二次出訪的約旦，阿卜杜拉國王（King Abdullah II bin Al-Hussein）與拉尼婭王后（Queen Rania）前往白宮（White House），與川普和梅蘭妮亞（Melania Trump）進行國是會面。而在全球最美夫人面前，川普和阿卜杜拉國王兩位男性自然不是「焦點」，外界更感興趣的是，梅蘭妮亞與拉尼婭王后這兩大「嬌點」。
拉尼婭王后穿著一襲白色上衣和淺粉紅褲裝，手上提著一款粉紅小包；與身穿名設計品牌Proenza Schouler、粉紅色裙裝的梅蘭妮亞並肩，瞬間成為現場鎂光燈的最大亮點。
A great visit with the King & Queen of Jordan. @POTUS & I were glad to welcome them back to the @Whitehouse. @QueenRania & I shared an open & productive discussion about the many issues our countries are challenged with today. pic.twitter.com/JjKwurfCS3— Melania Trump (@FLOTUS) 2018年6月25日
現年46歲、出生於科威特（Kuwait）巴勒斯坦家庭的拉尼婭，父親是一名兒科醫師，家中除了她以外，還有一個姊姊和弟弟，中小學都在科威特完成，後申請入知名開羅美國大學（American University in Cairo）攻讀工商管理，畢業後，為躲避海灣戰爭（Gulf War）而舉家遷移至約旦居住，拉尼婭也進入蘋果公司和花旗銀行（Citi Bank）工作。1992年在一場由阿伊莎公主（Princess Aisha bint Hussein）主辦的晚宴中，結識了當時仍是王子的阿卜杜拉（Abdullah II of Jordan），也因此讓她的人生出現了一大轉折。
嫁入王室後，拉尼婭並不希望成為全職的家庭主婦，在公公胡笙國王的支持下，曾在貿易部門任職、後成立約旦河基金會（Jordan River Foundation），專門負責兒童保護與婦女權益提升的工作。1999年病危的胡笙國王，最終在病榻前將王位交給了兒子阿卜杜拉，也意謂著拉尼婭隨之成為了約旦的王后。善於利用自己影響力的拉尼婭，不僅關注教育、婦女等議題，也因為美麗的外貌，讓她成為全球著名的「網紅」王室成員。
اطلعت مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب يوم أمس على البرامج التي تقدمها مدرسة أكاديمية إكسيل الحكومية للفتيات والمخصصة لتناسب المتطلبات التعليمية للطالبات #الأردن #حب_الأردن #امريكا #واشنطن A memorable visit to the Excel Academy Public Charter School for girls with First Lady Melania Trump! It’s wonderful to witness the school’s dedication to creating programs specifically tailored to meet girls’ educational needs #Jordan #LoveJO #USA #Washington #DC
有趣的是，約旦王室夫婦是第二度拜訪川普，去年4月中旬，拉尼婭王后以一襲黑色的褲裝、搭配超搶眼的白色高領，和綠色連身裙的梅蘭妮亞首度同框，讓外界一睹兩位最美夫人的亮眼風采。
(中時電子報)
文章來源：Pretty in Pink! Melania Trump hosts Queen Rania for afternoon tea as both fashionistas don summer blush tones