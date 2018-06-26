影》二度訪美 拉尼婭王后與梅蘭妮亞成最美「嬌點」

2018年06月26日 14:49 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，與美國關係良好、在川普（Donald Trump）上任後第二次出訪的約旦，阿卜杜拉國王（King Abdullah II bin Al-Hussein）與拉尼婭王后（Queen Rania）前往白宮（White House），與川普和梅蘭妮亞（Melania Trump）進行國是會面。而在全球最美夫人面前，川普和阿卜杜拉國王兩位男性自然不是「焦點」，外界更感興趣的是，梅蘭妮亞與拉尼婭王后這兩大「嬌點」。

拉尼婭王后穿著一襲白色上衣和淺粉紅褲裝，手上提著一款粉紅小包；與身穿名設計品牌Proenza Schouler、粉紅色裙裝的梅蘭妮亞並肩，瞬間成為現場鎂光燈的最大亮點。

約旦拉尼婭王后（圖左）二訪白宮，與梅蘭妮亞（圖右）並肩聊天。（圖/美聯社）

A great visit with the King & Queen of Jordan. @POTUS & I were glad to welcome them back to the @Whitehouse. @QueenRania & I shared an open & productive discussion about the many issues our countries are challenged with today. pic.twitter.com/JjKwurfCS3 — Melania Trump (@FLOTUS) 2018年6月25日

現年46歲、出生於科威特（Kuwait）巴勒斯坦家庭的拉尼婭，父親是一名兒科醫師，家中除了她以外，還有一個姊姊和弟弟，中小學都在科威特完成，後申請入知名開羅美國大學（American University in Cairo）攻讀工商管理，畢業後，為躲避海灣戰爭（Gulf War）而舉家遷移至約旦居住，拉尼婭也進入蘋果公司和花旗銀行（Citi Bank）工作。1992年在一場由阿伊莎公主（Princess Aisha bint Hussein）主辦的晚宴中，結識了當時仍是王子的阿卜杜拉（Abdullah II of Jordan），也因此讓她的人生出現了一大轉折。

約旦拉尼婭王后（圖左）與梅蘭妮亞（圖右）的衣裝和氣質，一直是外界歷久不衰的話題。（圖/路透社）

二度拜訪白宮的約旦國王阿卜杜拉（圖中左）和拉尼婭王后（圖左），與川普（圖中右）和梅蘭妮亞（圖右）合影。（圖/路透社）

嫁入王室後，拉尼婭並不希望成為全職的家庭主婦，在公公胡笙國王的支持下，曾在貿易部門任職、後成立約旦河基金會（Jordan River Foundation），專門負責兒童保護與婦女權益提升的工作。1999年病危的胡笙國王，最終在病榻前將王位交給了兒子阿卜杜拉，也意謂著拉尼婭隨之成為了約旦的王后。善於利用自己影響力的拉尼婭，不僅關注教育、婦女等議題，也因為美麗的外貌，讓她成為全球著名的「網紅」王室成員。

有趣的是，約旦王室夫婦是第二度拜訪川普，去年4月中旬，拉尼婭王后以一襲黑色的褲裝、搭配超搶眼的白色高領，和綠色連身裙的梅蘭妮亞首度同框，讓外界一睹兩位最美夫人的亮眼風采。

(中時電子報)