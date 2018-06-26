市議員為街頭藝人證照取得機制請命、市府允諾再研議

2018年06月26日 15:18 中時 陳世宗

台中市共有2075組團體及個人領有街頭藝人證照，並有85處展演場所開放依規申請。市議員張雅旻等26日為民請命，建議比照台南、基隆等縣市，將「證照考試制」改為「申請登記制」等；市長林佳龍說，將研議採現場表演及書面審查併行，兼顧評審效率及藝文活動品質。

市議會26日進行市政總質詢，市議員張雅旻、何文海、李天生等人關心台中市街頭藝人證照考試及管理制度，街頭藝人徐滄鈦在議會現場創作，並致贈市長林佳龍Q版畫像。

張雅旻表示，文化部去年召開全國文化機關主管會報時，討論到有關街頭藝人證照制度變革議題，認為由各地方政府針對街頭藝人表演，舉辦考試給予證照管理有違藝術自主性原則；文化部長鄭麗君籲請各縣市政府能改以資格申請制為主，讓街頭藝人有空間一展長才。

張雅旻建議，市府應比照台南、基隆等縣市，將「證照考試制」改為「申請登記制」，並應修正「台中市街頭藝人藝文活動實施要點」展演規範，加強通報管理以確保相關活動品質，配合開放跨區與其他縣市合作，提升台中市成為「新文化之都」發展能量。

文化局長王志誠說，台灣目前已有兩個縣市採申請登記制，相關證照評審及跨縣市合作部分，如果採用申請制將會取消發放證照，但也有部分街頭藝人認為取得證照是一種榮譽；將邀集街頭藝人、場地管理單位等共同討論，聽取各方意見規劃配套措施進行評估。

(中時 )