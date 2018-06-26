《時來運轉》單場暨場中投注 世足小組賽最後一輪

2018年06月26日 14:57 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(6月26日~7月3日)

足球世界盃正夯，籃球世界盃資格賽將在6/29(五)、7/2(一)在台北和平籃球館進行賽事，中華隊將分別迎戰菲律賓與日本，台灣運彩將提供單場及場中投注一同與台灣球迷關注賽事、捍衛主場。

1.「2018世界盃足球賽」：64場賽事全面單場投注。

世界盃足球賽小組賽第三輪開踢，同時段有兩場賽事進行比賽，台灣運彩提供「雙場中」投注，讓消費者可以選擇自己喜愛的場次投注。

2.「世籃資格」：提供5場單場或場中投注。

本週進行世界盃籃球賽亞洲區資格賽，中華隊6/29(五)與7/2(一)將在主場迎戰菲律賓及日本。中華隊上次在日本主場以一分之差取勝，本次只要有一場拿下勝利，就可以晉級下一輪，台灣運彩提供單場及場中投注，一起捍衛主場為中華隊加油。

3.「美國職棒」：提供13場單場或場中投注。

邁阿密馬林魚將在6/28(四)上午7:10出戰亞歷桑納響尾蛇，由台灣之光陳偉殷披掛主投，台灣運彩提供單場投注，共同關注陳偉殷有無機會拿下第三場勝投。

美聯東區目前龍頭之爭就屬紐約洋基與波士頓紅襪，將在本週末進行三連戰，工具人林子偉再度升上大聯盟，是否有機會出戰為球隊效命，爭取勝利？台灣運彩提供單場或場中投注，一同關心台灣好手的出戰情形。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)