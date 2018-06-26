小蝦米vs大鯨魚！女大生告贏鐵路局 大陸火車全面禁菸

據《星島日報》報導，大陸雖規定禁止在高鐵（編按：最高運行速度在300km/h）和動車（編按：最高運行速度為200或250km/h）吸菸，但舊式火車依舊設有吸菸區。（圖/新華社）

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中時電子報
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小蝦米成功對抗大鯨魚！一位女大學生憑著韌性和努力，在「大陸第一件公共場所無菸案」中，告贏哈爾濱鐵路局。這也意謂大陸火車將全面進入禁菸的時代。

據《星島日報》報導，大陸雖規定禁止在高鐵（編按：最高運行速度在300km/h）和動車（編按：最高運行速度為200或250km/h）吸菸，但舊式火車依舊設有吸菸區。

去年6月9日，一位剛考上大學的小姑娘李晶（化名）乘坐舊式火車返京，一上車就聞到濃濃的刺鼻菸味，雖然乘客是在抽菸區吸菸，但整個車廂都是菸味。李晶向曾反映给中國鐵路總公司有關部門，但都沒有下門，於是李晶將列車運營方哈爾濱市鐵路局告上法庭。「此案被稱為是『國內公共場所無煙訴訟第一案』」。

《北京青年報》報導，李晶請求法院判決哈爾濱鐵路局賠償其購票款102.5元，取消相關月臺及該趟列車內的吸煙區、拆除煙具，並禁止在上述區域吸煙，同時賠償精神損失費人民幣1元。李晶打的這場訴訟所索取的賠償金額是如此的低，根本沒有實質收益，完全是象徵性的官司。

去年12月，該案一審開庭。在當時的庭審中，哈爾濱哈鐵路局稱，鐵路公司不構成違約，也不承擔違約責任，更表示設置「吸煙區」符合國情，符合實際。

不過，北京鐵路運輸法院的判決指出，「設置吸煙區必然導致車內環境降低，儘管設置在通風處，但煙依然會飄散到列車其他地方，此外，列車應是全車禁煙，設置吸煙區的行為違法，法院對李晶的訴訟請求予以支持，判決哈爾濱鐵路局在火車上取消吸煙區拆除煙具」。

報導指出，法院的判決結果對於普通列車禁煙有導向意義。這也是大陸第一件無菸訴訟案勝訴，回應了民意期待，對未來推動無菸環境有深遠影響。而李晶告倒告倒了哈爾濱鐵路局，更體現可貴的公民意識和責任擔當。

(中時電子報)

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