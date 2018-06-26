穩定指考考場供電 經濟部：台電1對1進駐考場

2018年06月26日 15:18 中時 邱琮皓

今年大學指考將在7月1日至3日上路，經濟部政務次長曾文生今表示，台電已經出動近800位「來電守護者」，組成47個團隊一對一「照顧」全台47個考場，並且在考前運用紅外線熱分析儀等檢測設備加強盤點巡視配電線路，以確保大學指考期間的供電穩定。

曾文生指出，台電預估指考期間的備轉容量率皆可達6％以上，主要會發生跳電等問題，是因為供電饋線跟迴路，經濟部跟台電在4日已拜訪過大考中心，針對各考場需要使用的迴路，事先做過完整而清楚的盤點。他說，最關鍵的不是「不會供電不足」，而是考試當天會不會因為饋線老舊傷害、或外力損害，造成跳電。

曾文生認為，台電的責任在電表前，而電表後的責任在考場的負責人，台電已經提醒各考場電氣負責人，應加強檢查及維修屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備已因應緊急突發事故。

如果考試當天真的遇到特別的意外情況、導致停電，曾文生表示，當天也會增派150名現場搶修人員，遇到停電時，如果是「電表之後的故障」，雖然不是台電的責任，搶修人員也會協助考場內部電氣設備人員排除停電事故。

「跳電不是百分之百能夠預防。」曾文生指出，會把發生問題的機率降到最低，因為台灣的饋線系統其實非常長，變壓器數目、電力設備數量很龐大，「這時候就是看我們（台電）的功力」，經濟部與台電有義務維持供電穩定，但電網暴露在室外，有可能各種老化的原因，難免會有狀況，但單就統計數據，今年1至5月的跳電情況與去年同期相比，已明顯下降，真的值得正面肯定台電的努力。

(中時 )