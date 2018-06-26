MLB》持續發光！洋基菜鳥5.1局僅挨1安摘勝。

羅艾西加生涯第3場先發力壓費城人，摘本季第2勝。(美聯社)

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中時電子報

洋基因應田中將大受傷，讓2A的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)直升大聯盟，當下或許不少人會疑惑「為何是他」，但這名23歲菜鳥，逐漸證明自己的價值，他26日先發對戰費城人，投5.1局僅被打1安、無失分，另有8K、2保送，帶領洋基4比2贏球，生涯第3場先發，摘本季第2勝。

羅艾西加職業生涯走得並不順，2012年18歲時被巨人簽下，但受傷勢困擾，僅2013年於多明尼加夏季聯盟有13場出賽紀錄，2014年就被釋出。直到2016年，他才獲得機會加盟洋基，孰料，才投了1場球又接受韌帶移植手術，整季報銷。

羅艾西加去年復出，逐漸展露頭角，一年間投11場球，從新人聯盟爬上低階1A。今年開季前，羅艾西加的評價在洋基農場排第12，他也爬升得相當快，高階1A投了4場升到2A，於2A投6場戰績3勝1敗、自責分率4.32，接著就被洋基相中，登上夢想的舞台。

「他的三振保送比相當傑出。」洋基棒球事務部副總裁奈林(Tim Naehring)談到羅艾西加，給出這樣的評語。攤開羅艾西加在高階1A和2A成績，投45局送出58K，卻僅有4保送，這也成為他雀屏中選的原因之一。

美國時間6月15日，羅艾西加眾所矚目的生涯初登板，面對光芒投得威風八面，投5局僅被打3安，雖有4保送，但沒有失分，最後順利摘下本季首勝。光芒總教練凱許(Kevin Cash)直言，羅艾西加看起來頗有年輕時芮維拉(Mariano Rivera)的味道。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)也直言，4保送是羅艾西加首秀唯一的缺點。羅艾西加前一戰被水手修理，僅撐3.2局失3分；不過教練對他信心不減，今天對上費城人，仍把他推上火線。羅艾西加不負眾望，再繳好身手，前5局沒被敲安，直到第6局才破功。

迅速重拾身手，羅艾西加表示，自已從隊友身上學到很多，這些經驗，也對他投球時有幫助，「感謝上帝給我這個機會，讓我能看著他們投球。」負責接捕的羅麥(Austin Romine)認為，羅艾西加能成功，歸功他的沉著，不過於被情緒左右，「面對費城人這有能力造成傷害的打線，他投得很棒。」

波恩指出，羅艾西加這場速球投得更果決、更有侵略性，也頻頻挑戰好球帶，也不少變化球投得很好，尤其是變速球，「當他在球數上佔優勢，他很懂得投出看似好球的球引誘，這是讓他站穩大聯盟的要件之一。」

(中時電子報)

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