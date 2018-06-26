社子島開發案 內政部提3要求北市需做到

內政部都市計畫委員會26日審議社子島都市計畫，台北市長柯文哲（左）親自說明「生態社子島」開發案，表示社子島已禁建近50年，「的確是一個很困難的問題」，親自出席都委會以表決心，強調會用務實態度解決。（張鎧乙攝）

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內政部都市計畫委員會26日審議社子島都市計畫，台北市長柯文哲（中）親自說明「生態社子島」開發計畫，會中柯p頻頻低頭拭臉，顯得疲累。（張鎧乙攝）

內政部營建署都市計畫委員會審議通過社子島開發案，近半世紀禁建的社子島終於邁向解禁之路。但內政部次長花敬群說，內政部同意社子島脫換骨，但有三大要求，包括聚落、人文的紋理關係，儘可能維繫；安置計畫要逐戶列管、合理安置；北市進行區段徵收計畫審議時，要舉辯聽證，再把結果跟區段徵收計畫併送內政部，內政部若認為聽證不足可再辦聽證。

花敬群說，社子島都市計畫審議前後近3小時，23位陳情意見中主要趨勢是希望趕快通過都市計畫，但對後續內涵還是有些擔憂，最大擔憂是社子島經過4、5代長期禁建或限制發展，導致累積很多產權複雜的問題。有些是一個門牌可能有6、7戶甚至7、8戶，住了2、30人，有很多長期住戶，可能有地沒有房、或有房沒有地、也有的是沒有房屋也沒有土地，但為住戶的親戚，產權非常複雜，所以安置計畫不像一般區段徵收單純，內政部希望台北市的安置計畫細緻化、精緻做到。

花敬群補充說，簡單講就是4000多戶的現住戶，要逐戶列管，每戶未來要如何安置，包括有人有權利買安置住宅的，有人要租安置住宅，租金怎樣算？或者要申請社會住宅、給租金補貼，4000多戶每戶都要列管，「內政部都要看到」。

除了住戶外，花敬群也說，當地產業在區段徵收土地清理掉後，如何安置？想經營的要引導去那裡，未來想回來產專區的產業，如何協助他進來，台北市一樣要列管。

另外，花敬群也說，社子島有許多老聚落、老鄰居，希望未來住在原地附近，或者有鄰居親戚要住在一起，維繫聚落的紋理，包當地人文活動，像是「弄土地公」等廟會、傳統文化活動都要儘可能維繫他。

(中時 )

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