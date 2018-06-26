台大醫院洗腎誤接管線風暴擴大 1死變2死

2018年06月26日 15:21 中時電子報 戴安瑋 、 徐秀娥

台大醫院爆發國內罕見的洗腎管路接錯事件，六名加護病房洗腎患者受到影響，其中一人於幾天內死亡，台大醫院發言人王亭貴今天下午召開記者會時，首先鞠躬道歉，並坦承是加護病房護理師誤接管路，6位重症病患中，目前已有2位出院、2位轉一般病房、2位不幸過世，台大已向家屬道歉，但強調與接錯管路沒有關係。

對於媒體質疑台大球員兼裁判，台大醫院表示，此案台北市衛生局已調查，台大也會提出報告，請大家靜待調查結果，但若台北市衛生局調查死因與此事件有關，一定會負起責任。

王亭貴表示，該案發生於5月25日，台大醫院發生的病人安全異常事件，當天有幾位洗腎專業護理師到加護病房工作，其中1名洗腎專科護理師誤將洗腎機的RO逆滲透水接成自來水管線，下一班護理師發現立刻停止，並通報異常事件。院方獲知後成立緊急處理小組，包括加護病房主任、血液透析室主任探討怎麼處理，第一時間以維持病人安全為主，整件事調查有6名重症病患受影響，即在第1周內接受血液細菌培養，監控後確定沒有細菌感染，研判病人後續病況與接錯管路事件有關係。

他並說，院方也立即派員向家屬致歉、說明，病人家屬都能理解事情發生經過，台大也持續專業照顧病人。此外，院方認為這事絕對不能發生，當下立刻請工務室改裝管線具防錯裝置，保證未來不會再發生類似狀況，並對相關護理人員再教育。

由於6名患者都是重症病人，目前2人已出院並得到適當控制，2人離開加護病房轉至一般病房繼續接受照顧，不幸的是有2名重症病人已過世，但過世時間已與事發間隔超過2周，以此研判與事件無關。

王亭貴說，台北市衛生局目前已來台大醫院調查，若調查結果病人死因與院方有關，該院將會負起全部責任。至於出錯的護理師，已請他暫時離開加護病房工作，並有適當輔導處置。至於是否會懲處該護理師，他表示，院方認為這事還不是很急。

他強調，台大醫院在此事發生時即成立小組處理，並不是沒有報衛生局就沒有予以處理。

(中時電子報)