世足》阿根廷背水一戰 教頭要讓梅西有戲

阿根廷總教練桑保利認為，必須要在最後一場小組賽，讓當家球星梅西有更多持球機會。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
阿根廷這次世界盃內憂外患，屢傳球隊之間總教練桑保利(右)被架空，與球員相處不融洽，使得這張桑保利和梅西面向不同方向的照片，看起來更有一種各走各的路的感覺。（路透資料照

「藍白軍團」阿根廷在俄羅斯世界盃小組賽第二戰，當家球星梅西（Lionel Messi）依然毫無建樹，甚至連要拿球都很困難，因此慘敗給克羅埃西亞，27日凌晨2點小組賽最後一戰勢必要擊敗奈及利亞，才能保有晉級機會，阿根廷總教練桑保利（Jorge Sampaoli）表示，一定會看到梅西有更多觸球機會。

「我覺得上一場比賽對梅西來說更複雜，整個比賽結構對他很不利。」桑保利說，「他沒辦法從中場球員那邊有多點機會得球，這是球隊的失誤，如果他持球機會比平常少，代表阿根廷隊完全無法掌控比賽，也缺乏攻勢。」

桑保利補充：「我們必須解決這個問題，為了阿根廷好，我確定梅西在對奈及利亞這場，一定會比上一場增加更多觸球機會。」

梅西在和克羅埃西亞的比賽中，上半場僅僅觸球20次，跟隊友的搭配默契確實不理想，或許是因為之前在友誼賽與他配合很好的中場拉齊尼（Manuel Lanzini）、受傷退出國家隊有關。拉齊尼在世足開踢前的訓練中受傷，後來確定右膝前十字韌帶撕裂，目前動完手術休息中，預計要休息15個月，意味著他下個職業賽季恐怕也要缺席。

(中時電子報)

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