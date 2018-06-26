總統出巡學童被迫停課 柯市府挨批狗腿、拍馬屁

總統蔡英文29日出席三軍6校聯合畢業典禮，鄰近的文化國小傳出被迫停課， 讓議員王鴻薇、徐弘庭直呼荒謬。(陳燕珩攝)

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議員王鴻薇、徐弘庭痛批，這是史無前例的荒謬決策，女皇出巡，學童都要迴避，柯市府堪稱狗腿市府。(陳燕珩攝)

總統蔡英文29日將赴國防大學政治作戰學院復興崗校區參加三軍六校聯合畢業典禮，為避免去年抗議事件重演，北投分局大規模管制，導致鄰近的文化國小被迫停課，國民黨議員王鴻薇、徐弘庭痛批，這是史無前例的荒謬決策，女皇出巡，學童都要迴避，柯市府堪稱狗腿市府，未免拍總統馬屁拍太兇了吧？

蔡英文去年參加三軍六校聯合畢業典禮時，遭抗議團體攔阻車隊，丟鞋子和寶特瓶，場面混亂，為避免事件重演，北投分局決定大規模封路，連文化國小也受波及，當天結業式、課程通通取消，改在8月29日返校日補課，讓家長大為不滿，直呼「總統好大的官威。」

王鴻薇、徐弘庭不滿說，因總統出巡取消國小休業式，在教育史上是頭一遭，引發民意反彈後，總統府第一時間稱不知情，接著下令結業式恢復正常，難道決策時國安局沒下達任何指令，全是柯市府警察局、教育局揣摩上意亂搞的？還是市府在幫總統府背黑鍋？

北投分局副分局長吳宜蓉解釋，文化國小在管制區內，由於去年很多陳抗，為避免學童安全受影響，因此建議學校結業式改期，這是分局的決定，沒有跟國安局開過會，也沒有知會他們，對方確實不知情。

市警局督察室特勤股專員王清海則說，市警局有與特勤中心、總統府侍衛室現地會勘、交換意見，但只有簡單報告構想，正式會勘這兩天才會執行，對方也不知道分局建議校方停課，就連北市警局長事前也不知情，原定明天才會向他報告。

徐弘庭追問，現在總統府稱會要求校方和警方維持原案，休業式不會延期，這有違市警局的專業維安考量，會接受這個指令嗎？王清海僅說，如果要恢復結業式，會盡最大力量保護學童跟家長的安全。

教育局主秘陳素慧則說，上周收到北投分局來文建議停課，有提醒校方要先跟家長代表討論，最後同意改期，這是局內科長緊急做的決策，可能沒有考量周全，局長也不知情，現在已決定維持原本結業式，後續會檢討。

王鴻薇聽聞大怒說，市警局規劃的備案路線裡，根本不必經過文化國小，單憑一個小分局、教育局科長自作主張，就犧牲學童權益，柯市府實在狗腿，拍總統馬屁到這種程度，要求後續要處分究責。

(中時 )

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